Ενοικιαστές: Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις επισκευές και φθορές σε μισθωμένα ακίνητα
Οι οδηγίες του ΕΕΚΕ
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) με ανακοίνωσή της εξηγεί τι ισχύει για τους ενοικιαστές σχετικά με τις επισκευές και τις φθορές σε ένα νοικιασμένο ακίνητο.
Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή της η ΕΕΚΕ «πολλοί ενοικιαστές αναρωτιούνται: Αν χαλάσει ο θερμοσίφωνας, ποιος τον φτιάχνει; Αν στάζει το ταβάνι, τι κάνω; Πρέπει να πληρώσω εγώ;»
Πιο αναλυτικά, ποιος επισκευάζει τι;
Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για:
* Ζημιές που σχετίζονται με τη φθορά του χρόνου (π.χ. σπασμένος σωλήνας, βλάβη στο καζανάκι, υγρασία στους τοίχους).
* Ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά προβλήματα που υπήρχαν ή προέκυψαν λόγω παλαιότητας.
* Συντήρηση του ακινήτου, ώστε να είναι κατοικήσιμο και ασφαλές.
Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για:
* Μικρές επισκευές καθημερινής χρήσης (π.χ. αλλαγή λαμπτήρων, βρύσης, κάποιων εξαρτημάτων που φθείρονται από συχνή χρήση).
* Ζημιές που προκάλεσε ο ίδιος ή κάποιος που μένει μαζί του (π.χ. σπασμένο τζάμι, τρύπες στον τοίχο).
Σημαντικό: Αν ο ενοικιαστής επιχειρήσει να φτιάξει κάτι σοβαρό χωρίς να ενημερώσει πρώτα τον ιδιοκτήτη, ο τελευταίος δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει το κόστος. Πάντα προηγείται επικοινωνία.
Προσοχή στα δικαιώματα και των δύο
* Ο ενοικιαστής έχει δικαίωμα να ζει σε ένα ασφαλές, λειτουργικό σπίτι.
* Ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να διατηρεί το ακίνητο σε καλή κατάσταση.
* Και οι δύο πρέπει να τηρούν τη σύμβαση που έχουν υπογράψει – εκεί ορίζονται πολλά πρακτικά ζητήματα, όπως, π.χ. για το ποιος ευθύνεται για την επισκευή φθορών κλπ.
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