Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι πληρώθηκαν και ποιοι περιμένουν τον δεύτερο γύρο – Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι δικαιούνται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί προχώρησε η ΑΑΔΕ, μετά και την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου πληρωμών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ:

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– Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση για τα εξαρτώμενα τέκνα ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά παιδί και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στις φορολογικές δηλώσεις και στην ΑΑΔΕ. Η πρώτη κύρια καταβολή ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και αφορά 947.609 δικαιούχους, 1.525.188 εξαρτώμενα τέκνα και συνολικό ποσό 219.737.550 ευρώ.

– Δικαιούχοι είναι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, έχουν δηλώσει τα παιδιά στη φορολογική δήλωση και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το όριο είναι 40.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το αντίστοιχο όριο ξεκινά από 39.000 ευρώ. Η πρώτη πληρωμή έγινε με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2024, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

– Το ποσό μπορεί να καταβληθεί ολόκληρο σε έναν γονέα ή να επιμεριστεί μεταξύ των δύο, ανάλογα με τον τύπο της δήλωσης και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το τέκνο. Σε κοινή δήλωση, το ποσό πιστώνεται στον υπόχρεο, ενώ σε χωριστές δηλώσεις για κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, δηλαδή 75 ευρώ ανά γονέα για ένα παιδί.

– Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για παιδιά που γεννήθηκαν το 2025 ή το 2026, καθώς η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για παιδιά που γεννήθηκαν από 1ης Ιανουαρίου 2026 έως και 31 Ιουλίου 2026, απαιτείται να έχει ζητηθεί απόδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Ο πλήρης ενημερωτικός οδηγός της ΑΑΔΕ

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Εξαρτώμενων Τέκνων

1. Γενικές ερωτήσεις

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1.1 Ε: Τι είναι η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ;

Α: Είναι εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο, η οποία χορηγείται σε οικογένειες με παιδιά που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια.

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1.2 Ε: Χρειάζεται να κάνω αίτηση;

Α: Όχι. Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον δικαιούχο. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων και τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ.

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1.3 Ε: Ποιο ποσό καταβάλλεται;

Α: Το ποσό είναι 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Παραδείγματα:

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– Για 1 εξαρτώμενο παιδί: 150 ευρώ.

– Για 2 εξαρτώμενα παιδιά: 300 ευρώ.

– Για 3 εξαρτώμενα παιδιά: 450 ευρώ.

Το ποσό μπορεί να καταβληθεί ολόκληρο σε έναν γονέα ή να επιμεριστεί μεταξύ των δύο γονέων, ανάλογα με τον τύπο της δήλωσης και τα στοιχεία με τα οποία εμφανίζεται το τέκνο.

1.4 Ε: Πότε εμφανίζονται τα χρήματα στον λογαριασμό;

Α: Τα ποσά εμφανίζονται σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο χρόνος εμφάνισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την τράπεζα.

2. Δικαιούχοι και εισοδηματικά κριτήρια

2.1 Ε: Ποιοι είναι δικαιούχοι;

Α: Δικαιούχοι είναι γονείς εξαρτώμενων τέκνων που:

– είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,

– έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης,

– πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά όρια.

2.2 Ε: Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Α: Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, το εισοδηματικό όριο είναι 40.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

– Με 1 παιδί: όριο 40.000 ευρώ.

– Με 2 παιδιά: όριο 45.000 ευρώ.

– Με 3 παιδιά: όριο 50.000 ευρώ.

2.3 Ε: Ποιο είναι το εισοδηματικό όριο για μονογονεϊκές οικογένειες;

Α: Για μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο είναι 39.000 ευρώ για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Παραδείγματα:

– Με 1 παιδί: όριο 39.000 ευρώ.

– Με 2 παιδιά: όριο 44.000 ευρώ.

– Με 3 παιδιά: όριο 49.000 ευρώ.

2.4 Ε: Ποιο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη;

Α: Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή εισόδημα:

– φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο,

– πραγματικό ή τεκμαρτό,

– ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του.

2.5 Ε: Με βάση ποια φορολογική δήλωση έγινε η πρώτη πληρωμή;

Α: Η πρώτη καταβολή έγινε με βάση τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024, όπως είχαν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Μαΐου 2026.

3. Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση ανά οικογενειακή κατάσταση;

3.1 Ε: Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει κοινή δήλωση;

Α: Όταν έχει υποβληθεί κοινή φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον σύζυγο ή στο μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει δηλωθεί ως υπόχρεος της δήλωσης. Παράδειγμα: Οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα δικαιούται συνολικά 300 ευρώ. Το ποσό καταβάλλεται ολόκληρο στον υπόχρεο της κοινής δήλωσης.

3.2 Ε: Τι ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχουν υποβάλει χωριστές δηλώσεις;

Α: Όταν έχουν υποβληθεί χωριστές φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση που αφορά στα κοινά εξαρτώμενα τέκνα καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα. Παραδείγματα:

– Για 1 κοινό εξαρτώμενο παιδί: 75 ευρώ σε κάθε γονέα.

– Για 2 κοινά εξαρτώμενα παιδιά: 150 ευρώ σε κάθε γονέα.

Το εισοδηματικό όριο παραμένει αυτό που ισχύει για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: 40.000 ευρώ + 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

3.3 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί εμφανίζεται σε μία μόνο δήλωση;

Α: Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο σε μία μόνο φορολογική δήλωση, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που το δηλώνει, εφόσον πληροί τα κριτήρια. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

3.4 Ε: Τι ισχύει όταν οι γονείς δεν είναι έγγαμοι και το παιδί δηλώνεται και από τους δύο;

Α: Αν το τέκνο εμφανίζεται ως εξαρτώμενο και στις δύο φορολογικές δηλώσεις, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα, εφόσον κάθε γονέας πληροί τα κριτήρια που τον αφορούν. Παράδειγμα: Για ένα παιδί, ο κάθε γονέας λαμβάνει 75 ευρώ.

3.5 Ε: Για ποιο λόγο, ενώ έχω την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων μου, έλαβα μόνο το μισό ποσό της ενίσχυσης;

Α: Η ενίσχυση καταβάλλεται στους γονείς που δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, και οι δύο γονείς, ανεξάρτητα αν διαμένουν στην ίδια οικία ή έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί ο γάμος / το σύμφωνο συμβίωσης, μπορούν να δηλώνουν τα τέκνα ως εξαρτώμενα (Ε.2103/2021).

3.6 Ε: Τι ισχύει για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα;

Α: Για μη κοινά εξαρτώμενα τέκνα:

– αν και οι δύο γονείς τα δηλώνουν ως εξαρτώμενα, η ενίσχυση καταβάλλεται κατά 50% σε κάθε γονέα,

– αν τα δηλώνει μόνο ο ένας γονέας, η ενίσχυση καταβάλλεται στο σύνολό της στον γονέα που τα δηλώνει.

4. Ειδικές περιπτώσεις γονέων

4.1 Ε: Τι ισχύει όταν ο ένας γονέας είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού;

Α: Δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον πληροί τα λοιπά κριτήρια. Ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού δεν λαμβάνει την ενίσχυση. Στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση επιμερίζεται μεταξύ των γονέων, ο γονέας που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας λαμβάνει το ποσό που του αντιστοιχεί, δηλαδή το 50% της ενίσχυσης ανά τέκνο.