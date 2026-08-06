Μητσοτάκης στην παρουσίαση της εφαρμογής myAGRO: “Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα”

«Πριν από 15 μήνες πήραμε ως κυβέρνηση μία τολμηρή και εξαιρετικά δύσκολη απόφαση να ενσωματώσουμε τις λειτουργίες του παλιού ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ήταν μια απόφαση επιβεβλημένη, η οποία αντιμετώπισε χρόνιες παθογένειες ως προς την καταβολή των αγροτικών, κτηνοτροφικών επιδοτήσεων στους Έλληνες παραγωγούς. Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να αισθανόμαστε δικαιωμένοι για αυτή μας την επιλογή», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση της εφαρμογής διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων myAGRO, νωρίτερα στην ΑΑΔΕ.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους αρμόδιους για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών και τόνισε ότι πρόκειται για μία πλατφόρμα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο, «η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία προς όφελος των παραγωγών μας, με μία πολύ πιο απλή διαδικασία συμπλήρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους επαγγελματίες να υποστηρίξουν τους παραγωγούς μας, έτσι ώστε να συμπληρώνεται η αίτηση και με τις μέγιστες διαλειτουργικές δυνατότητες, και με το Κτηματολόγιο και με τα στοιχεία της φορολογικής Αρχής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι είναι μία μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα και πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να ενημερωθούν με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ για τις δυνατότητες αυτής της πλατφόρμας.

«Η πρόθεσή μας είναι η προκαταβολή να πληρωθεί έως την 31η Οκτωβρίου και για τις υπόλοιπες αιτήσεις οι πληρωμές θα γίνουν έως την 30ή Νοεμβρίου αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό που κάνουμε σήμερα για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

«Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο αιχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέος κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού», υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι με την ανακατανομή των πόρων από εκείνους που κανονικά δεν θα είχαν δικαίωμα, οι πραγματικοί δικαιούχοι βλέπουν τώρα ότι παίρνουν περισσότερα χρήματα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο αλλά όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαπιστώνουν πια ότι το πλαίσιο των επιδοτήσεων μπαίνει στα σωστά του θεμέλια και -ενόψει και της νέας ΚΑΠ- αυτό το θεμέλιο είναι απολύτως απαραίτητο για τον σχεδιασμό της μεγάλης μεταρρύθμισης του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη πενταετία. Αυτό θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση εφόσον την εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2027 και -όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης- είναι ένα ζήτημα με το οποίο θα ασχοληθεί προσωπικά.