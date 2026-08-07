Στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ οι μεταφορές χρημάτων – Οι συναλλαγές που μπορεί να φορολογηθούν ως δωρεές

Από “κόσκινο” περνά η ΑΑΔΕ τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ κοινών και ατομικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστούν ως άτυπες δωρεές και να φορολογηθούν ή να αρχίσει φορολογικός έλεγχος.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις περιπτώσεις όπου ένας συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού μεταφέρει ή αναλαμβάνει χρήματα χωρίς να μπορεί να αποδείξει ότι συμμετείχε στη δημιουργία του υπολοίπου.

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Σύμφωνα με το πλαίσιο που ισχύει, η ανάληψη ή η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να θεωρηθεί δωρεά όταν:

-Ο συνδικαιούχος δεν έχει συνεισφέρει στη δημιουργία του υπολοίπου

-Τα χρήματα μεταφέρονται σε λογαριασμό όπου έχει αποκλειστική ή ουσιαστική πρόσβαση

-Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν διαφορετική αιτία της συναλλαγής

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η φορολογική διοίκηση μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή φόρου δωρεάς.

Οι φορολογούμενοι πρέπει να προσέξουν πέντε βασικά σημεία:

Αφορολόγητες γονικές παροχές έως 800.000 ευρώ: Οι χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές προς συγγενείς πρώτου βαθμού παραμένουν αφορολόγητες έως το ποσό των 800.000 ευρώ, αρκεί η μεταφορά να πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού συστήματος, να υποβάλλεται η σχετική δήλωση και να τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Μετρητά: Εάν η μεταφορά γίνει με μετρητά, το αφορολόγητο δεν ισχύει και επιβάλλεται φόρος 10% επί του συνολικού ποσού. Μεταφορές μέσω IRIS: Οι καθημερινές μεταφορές μικρών ποσών μέσω IRIS από γονείς προς παιδιά, όταν αφορούν χαρτζιλίκι ή κάλυψη καθημερινών αναγκών προστατευόμενων μελών, κατά κανόνα δεν αντιμετωπίζονται ως δωρεές. Διαδοχικές μεταφορές μεταξύ συγγενών: Οι φορολογικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις αλυσιδωτές μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν χρησιμοποιούνται ενδιάμεσα πρόσωπα για την καταστρατήγηση του αφορολόγητου. Σε περίπτωση παράβασης μπορεί να επιβληθεί φόρος 20%. Κοινοί λογαριασμοί με τρίτα πρόσωπα: Ελέγχεται ποιος έκανε πραγματικά χρήση των χρημάτων, ποιος ωφελήθηκε από τη μεταφορά και εάν προέκυψε έμμεση δωρεά προς τρίτο πρόσωπο.

Σημειώνεται πως για συγγενείς πρώτου βαθμού που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ, όπως στην περίπτωση μεταφοράς χρημάτων με μετρητά.

Για συγγενείς δεύτερου βαθμού (αδέλφια, ανιψιούς και θείους), ο φόρος ανέρχεται σε 20%, χωρίς αφορολόγητο όριο, ενώ για πιο μακρινές συγγένειες ή μη συγγενικά πρόσωπα μπορεί να φτάσει ακόμη και το 40%.

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Εφόσον δεν επιβεβαιώνεται η συναλλαγή ή δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η ΑΑΔΕ μπορεί να μην αναγνωρίσει το αφορολόγητο και να προχωρήσει στον καταλογισμό του προβλεπόμενου φόρου.