ΕΛΓΑ: Με την καταβολή 6,62 εκατ. ευρώ σε 5.201 παραγωγούς ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025
Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος
Αποζημιώσεις ύψους 6.617.425 ευρώ κατέβαλε σήμερα, Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026, ο ΕΛΓΑ σε 5.201 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος.
Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις