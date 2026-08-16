ΑΑΔΕ: «Καμπάνα» 1,32 εκατ. ευρώ σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων – Νοίκιαζε 132 οχήματα σε ακινησία

Ένας έλεγχος της ΑΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν αρκετός για να ξετυλιχθεί το κουβάρι υπόθεσης που αφορά επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων στη Δυτική Ελλάδα.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, χρησιμοποιώντας τις ειδικές ψηφιακές εφαρμογές που έχουν στη διάθεσή τους κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων, διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είχε δηλωθεί σε ακινησία, ενώ στην πραγματικότητα ήταν μισθωμένο και κυκλοφορούσε κανονικά.

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Το εύρημα προκάλεσε την περαιτέρω έρευνα της επιχείρησης και τότε αποκαλύφθηκε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένη περίπτωση.

132 αυτοκίνητα σε «ακινησία» εμφανίζονταν ως μισθωμένα

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι συνολικά 132 οχήματα της εταιρείας είχαν δηλωθεί σε ακινησία.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα, γεγονός που αποκάλυψε την παράβαση.

Η αρχική διαπίστωση σε ένα μόνο ενοικιαζόμενο όχημα οδήγησε, έτσι, τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε έναν πολύ ευρύτερο έλεγχο των αυτοκινήτων της επιχείρησης.

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε όχημα

Για την κυκλοφορία αυτοκινήτου το οποίο έχει τεθεί σε ακινησία προβλέπεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, πέραν των τελών κυκλοφορίας και των υπόλοιπων επιβαρύνσεων που προβλέπονται.

Στην προκειμένη περίπτωση, για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο που φτάνει τα 1,32 εκατ. ευρώ.

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Διευρύνονται οι έλεγχοι και σε άλλες εταιρείες

Η έρευνα των αρμόδιων υπηρεσιών δεν ολοκληρώνεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο έλεγχος συνεχίζεται και διευρύνεται τόσο στη συγκεκριμένη επιχείρηση όσο και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα.