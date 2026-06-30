Ολοκληρώνονται σήμερα οι πληρωμές για το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί – Οι δικαιούχοι

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, με την δεύτερη φάση των καταβολών να πραγματοποιείται έως τις 10 Αυγούστου.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε ότι οι πληρωμές ξεκίνησαν από χθες, ενώ οι περισσότερες οικογένειες θα δουν σήμερα τα χρήματα στους λογαριασμούς τους.

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Εξαίρεση αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί ΑΦΜ.

Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν ΑΦΜ για τα παιδιά, έως τις 10 Αυγούστου.

«Τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκεια, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα τον μήνα», τόνισε η κυρία Μιχαηλίδου.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι γονείς εξαρτώμενων τέκνων έχουν δηλώσει για το φορολογικό έτος 2024 συνολικό οικογενειακό εισόδημα (υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων αυτών), ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό:

-έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και

-έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

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-Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.

Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30ή Ιουνίου 2026 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με βάση τα στοιχεία της περσινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2024, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Μαΐου 2026.

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Για τον υπολογισμό και την καταβολή της ενίσχυσης δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ωστόσο, ειδικά για όσους έχουν προβεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2024, η ενίσχυση (ή τυχόν επιπλέον ποσό) δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, με βάση πάντα τα εισοδηματικά όρια που αντιστοιχούν στον κάθε τύπο νοικοκυριού.