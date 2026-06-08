Εκτινάχθηκε το πετρελαίο μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Συναγερμός στις αγορές

Τα σενάρια ενός νέου ενεργειακού σοκ αναζωπύρωσε η νέα, επικίνδυνη κλιμάκωση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με το πετρέλαιο να καταγράφει μεγάλη άνοδο και τις αγορές να είναι σε συναγερμό.

Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε έως και 3,7%, ξεπερνώντας τα 96,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε προς τα 94 δολάρια.

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Την ίδια ώρα, και στα χρηματιστήρια αποτυπώνεται το κλίμα ανησυχίας. Ο δείκτης MSCI Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησε 2,7%, ενώ ο Kospi της Νότιας Κορέας βρέθηκε να χάνει περισσότερο από 5%, ενεργοποιώντας ακόμη και μηχανισμούς διακοπής συναλλαγών.

Στην Ιαπωνία, η SoftBank υποχώρησε πάνω από 7%, ενώ πιέσεις δέχθηκαν οι μεγαλύτεροι ωφελημένοι του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης. Η Samsung Electronics και η SK Hynix βρέθηκαν στο στόχαστρο των πωλητών, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να κατοχυρώσουν κέρδη μετά το εντυπωσιακό ανοδικό σερί των προηγούμενων μηνών.

Επίσης, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε στο 4,57%, ενώ η αγορά πλέον αποτιμά σημαντική πιθανότητα νέας αύξησης επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους.

Στις παραπάνω εξελίξεις συνέβαλαν τα ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, τα οποία ήρθαν ως απάντηση στις πυραυλικές επιθέσεις της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είχε ζητήσει από το Ισραήλ να μην απαντήσει στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.

Σημειώνεται πως η νέα ανταλλαγή πυρών θεωρείται η σοβαρότερη δοκιμασία της εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο.