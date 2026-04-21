Έκλεισε με πτώση η Wall Street

Με πτώση έκλεισε την Δευτέρα 21/4 η Wall Street εξανεμίζοντας τα προηγούμενα κέρδη.

Οι μετοχές συνέχισαν την πτώση τους προς το τέλος της συνεδρίασης, μετά από αναφορές ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, ακύρωσε το ταξίδι του στο Πακιστάν για ειρηνευτικές συνομιλίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές είχαν σημειώσει άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω της πεποίθησης ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να είναι στον ορίζοντα.

«Υπάρχουν δύο πράγματα που συμβαίνουν – ποια θα είναι η λύση ή η πορεία που θα ακολουθήσει το Ιράν», δήλωσε ο Thomas Martin, ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην GLOBALT Investments στην Ατλάντα. «Αλλά στο μεταξύ, αν αυτό δεν υπήρχε, υπάρχουν πολύ καλές προσδοκίες για τα κέρδη που έρχονται και οι εταιρείες αναφέρουν σχεδόν με αυτόν τον τρόπο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,63% και έκλεισε στις 7.064,05 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,59% στις 24.260,31 μονάδες.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,59% στις 49.148,64 μονάδες.