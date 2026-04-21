Χρηματιστήριο: Έκλεισε με οριακή άνοδο 0,04% – Στα 183,46 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Συγκρατημένες οι κινήσεις των επενδυτών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κλείνει με οριακή άνοδο, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος.
Με άνοδο άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, ενώ συγκρατημένες κινήσεις καταγράφονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.260,67 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,04%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 183,46 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 26.222.553 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε αμετάβλητος, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,52%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,41%), της Motor Oil (+2,40%), της ΕΥΔΑΠ (+1,94%), των ΕΛΠΕ (+1,87%), της Elvalhalcor (+1,62%) και της Τιτάν (+1,30%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-2,45%), Jumbo (-1,63%), Metlen (-1,62%) και της Σαράντης (-0,94%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.665.392 και 4.123.508 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 28,22 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,09 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, 44 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Δάϊος (+7,31%) και Έλαστρον (+5,73%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π)(-10,95%) και Μουζάκης (-6,03%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:11,0000 -0,54%
ALLWYN:13,6000 -0,15%
ΚΥΠΡΟΥ:9,2700 -0,54%
METLEN:34,1000 -1,62%
OPTIMA:9,2100 -0,65%
ΤΙΤΑΝ: 46,4800 +1,30%
ALPHA BANK: 3,8100 +0,50%
AEGEAN AIRLINES: 13,0500 -0,08%
VIOHALCO: 14,5200 +0,28%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 40,7000 -0,25%
ΔΑΑ:10,9600 +0,64%
ΔΕΗ: 18,6800 +0,16%
COCA COLA HBC:49,8500 -2,45%
ΕΛΠΕ: 9,5400 +1,87%
ELVALHALCOR: 4,0800 +1,62%
ΕΘΝΙΚΗ: 14,4800 +0,70%
ΕΥΔΑΠ: 9,4500 +1,94%
EUROBANK: 3,9980 +1,22%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,2450 -0,24%
MOTOR OIL: 35,8000 +2,40%
JUMBO: 24,1000 -1,63%
ΟΛΠ:38,7000 +0,52%
ΟΤΕ: 18,3000 +2,41%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,3600 αμετάβλητη
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,7600 -0,94%
