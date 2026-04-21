Χρηματιστήριο: Στις 2.265,15 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,24%

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω περιορισμένης συναλλακτικής δραστηριότητας.

Συγκρατημένη άνοδο σημειώνουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.265,15 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.272,75 μονάδες (+0,58%) και κατώτερη τιμή στις 2.254,83 μονάδες (-0,22%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 96,55 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,23%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,54%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,63%), της ΕΥΔΑΠ (+2,27%), των ΕΛΠΕ (+1,76%), του ΔΑΑ (+1,65%), της Elvalhalcor (+1,62%) Motor Oil (+1,54%) και της Εθνικής (+1,18%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC(-1,96%), της Optima Bank (-1,19%) και της Metlen (-1,04%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και Bally’s Intralot διακινώντας 2.805.196 και 2.188.243 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 12,63 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 11,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 43 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Έλαστρον (+7,05%) και Πλαστικά Θράκης (+5,57%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (-7,76%) και Flexopack (-4,91%).