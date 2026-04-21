Euroleague: Οι ημέρες και οι ώρες των πρώτων αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια – Περιμένει να μάθει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 87-79 της Μονακό το βράδυ της Τρίτης 21/4 και προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague.

Το «τριφύλλι» εξασφάλισε την 7η θέση και την είσοδό του στα Play off κι ετοιμάζεται πλέον για τις μεγάλες μάχες με τη Βαλένθια μέσα από σειρά «best of five» (με μειονέκτημα έδρας) για ένα «εισιτήριο» στο Final-Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια με της «νυχτερίδες» στις 28 Απριλίου (21:45) στη «ROIG Arena», ενώ το δεύτερο παιχνίδι θα διεξαχθεί δύο μέρες μετά (30/4) την ίδια ώρα στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Euroleague: Περιμένει να μάθει αντίπαλο ο Ολυμπιακός

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός πλέον θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στα Playoffs της Euroleague μετά το αποτέλεσμα του αγώνα της Μονακό με την Μπαρτσελόνα που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24/4 στη Σάλα Γκαστόν Μεντεσάν.