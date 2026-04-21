Τραγωδία στο Λουτράκι: Νεκρός εντοπίστηκε στο σπίτι του ένας 53χρονος (Βίντεο)

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 21/4 στο Λουτράκι όταν ένας 53χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Οι δικοί του άνθρωποι τον αναζητούσαν από νωρίς αλλά ο ίδιος δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής, με αποτέλεσμα να καλέσουν τις Αρχές.

Σύμφωνα με το Loutrakiblog άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να διευκρινιστούν από τη διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.