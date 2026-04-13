Wall Street: Σημείωσαν άνοδος οι βασικοί δείκτες

Οι βασικοί δείκτες της Wall Street σημείωσαν άνοδο, καθώς οι επενδυτές φάνηκαν αισιόδοξοι ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, ενώ παράλληλα έβλεπαν πέρα ​​από τις αποτυχημένες συνομιλίες του Σαββατοκύριακου.

Μετά από ένα υποτονικό ξεκίνημα της ημέρας, ο Nasdaq και ο S&P 500 ανέκαμψαν το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό συνέβη μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά ότι δεν θα καταλήξει σε καμία συμφωνία που να επιτρέπει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

«Και έτσι φαίνεται να υπάρχει κάποια απευαισθητοποίηση γύρω από αυτές τις διαπραγματεύσεις, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις σταματούν, ειδικά εν μέσω αυτής της εκεχειρίας, η οποία φαίνεται να ισχύει προς το παρόν», δήλωσε ο Μαρκ Λουσκίνι, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στην Janney Montgomery Scott στη Φιλαδέλφεια.

«Οι επενδυτές φοβούνται μήπως βρεθούν σε δύσκολη θέση, μήπως καταλήξουν γρήγορα σε μια λύση, η αγορά θα μπορούσε να ανακάμψει σημαντικά και να μείνουν στο περιθώριο».

Βοήθησε επίσης το γεγονός ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου μείωσαν τα προηγούμενα κέρδη και διαμορφώθηκαν κάτω από το επίπεδο των 100 δολαρίων .

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία:

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,02% και έκλεισε στις 6.886,23 μονάδες.

Ο Nasdaq Composite κέρδισε 1,23% στις 23.183,40

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αυξήθηκε κατά 0,61% στις 48.207,66