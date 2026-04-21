Μέτρα στήριξης ανακοινώνει η κυβέρνηση: Αισιοδοξία για δημοσιονομικό χώρο 700 – 800 εκατ. ευρώ – Τα σενάρια που είναι στο τραπέζι

Νέα μέτρα στήριξης αναμένεται να ανακοινώσει αύριο (22/4) η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο την στήριξη της οικονομίας και των πολιτών εν μέσω της κρίσης από τον πόλεμο του Κόλπου.

Ενόψει των ανακοινώσεων της Eurostat αύριο, Τετάρτη αναφορικά με τα δημοσιονομικά στοιχεία και συγκεκριμένα για το πρωτογενές πλεόνασμα η κυβέρνηση βάζει στο επίκεντρο όσους την στήριξη όσων πλήττονται από την σύγκρουση στην Μέση Ανατολή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά FM, σημείωσε πως εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και αναθεωρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025, ο πρωθυπουργός «θα κάνει ανακοινώσεις για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα».

«Υπάρχει μια συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και τότε ο πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις ακόμα και αύριο για νέα μέτρα στήριξης, άμεσα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

«Αλλά ας κάνουμε λίγη υπομονή. Θεωρώ ότι θα είναι μέτρα τα οποία, όπως και όλα τα προηγούμενα, -χωρίς να σημαίνει ότι θα αποτελούν λύση για όλα τα προβλήματα των πολιτών-, αν το ξαναλέω, επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία γράφονται και ακούγονται και διαβάζουμε όλοι, θα είναι μέτρα που θα έχουν και αυτά την αξία τους», τόνισε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σημείωσε πως τα μέτρα δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα γιατί δεν υπάρχει τελική εικόνα για το ύψος του πλεονάσματος.

Εξάλλου τις προθέσεις της κυβέρνησης είχε κάνει γνωστές την περασμένη εβδομάδα και ο υπουργός Εθνικής Οικονομία Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ.

Σε ερώτηση για το πλεόνασμα ήταν κατηγορηματικός. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι θα υπάρξει μια αναθεώρηση προς τα πάνω. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι η επίδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος και του συνολικού πλεονάσματος θα είναι καλύτερη από το αναμενόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά κ. Πιερρακάκης την περασμένη βδομάδα.

Οι προβλέψεις και τα μέτρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση αισιοδοξούν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα ανέλθει από 4,4% έως και 5% του ΑΕΠ, με τον δημοσιονομικό χώρο να υπολογίζεται κοντά τα 700 με 800 εκατ. ευρώ.

Στο συνολικό πακέτο μέτρων θα συμπεριληφθεί τόσο η επιδότηση του πετρελαίου diesel (50 εκατ. ευρώ),όσο και τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον αφθώδη πυρετό στη Μυτιλήνη.

Στο πλαίσιο της καλής δημοσιονομικής εικόνας, μένει χώρος για στοχευμένα μέτρα με σκοπό την στήριξη όσων πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.