Συμφωνείτε με την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών;
Νέα Υόρκη: Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 275,88 μονάδων

Νέα Υόρκη: Έκλεισε με άνοδο το χρηματιστήριο
EPA
DEBATER NEWSROOM

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο την ειρηνική διευθέτηση του πολέμου στη Μέση Ανατολή άμβλυναν τις ανησυχίες επενδυτών σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 275,88 μονάδων (+0,58%), στις 48.185,80 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 187,42 μονάδων (+0,83%), στις 22.822,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 41,85 μονάδων (+0,62%), στις 6.824,66 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
