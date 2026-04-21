ΗΠΑ: Κλήθηκε στην Ουάσινγκτον ο πρέσβης στο Ισραήλ
Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ
Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, κλήθηκε να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον για επείγουσες συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση με το Ιράν, σύμφωνα με το Channel 12.
Η ανάρτηση έρχεται καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει παράταση της προσωρινής εκεχειρίας με το Ιράν μέχρι η Τεχεράνη να υποβάλει ενιαία πρόταση για συμφωνία.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις