Μια ελληνική πρόταση με δυνητικά έσοδα δισεκατομμυρίων ευρώ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφάσματος αποτυπώνεται πλέον σε συγκεκριμένες προβλέψεις του αναθεωρημένου διαπραγματευτικού πλαισίου –του λεγόμενου «Nego-box»– για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

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Το νέο κείμενο παρουσίασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έπειτα από διαβουλεύσεις με τα κράτη-μέλη, ενόψει της κρίσιμης ειδικής Συνόδου Κορυφής της 26ης και 27ης Νοεμβρίου.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί τη μετάβαση της ελληνικής πρωτοβουλίας από το επίπεδο μιας πολιτικής πρότασης στο επίσημο πεδίο της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης.

Τι προβλέπει το νέο ευρωπαϊκό κείμενο

Στο αναθεωρημένο «Nego-box» προβλέπεται ρητά ότι τα έσοδα από τα δικαιώματα χρήσης του ραδιοφάσματος στη ζώνη άνω των 6 GHz, η οποία προορίζεται για υπηρεσίες 6G, θα εισέρχονται στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ποσά κατατάσσονται τεχνικά στα «λοιπά έσοδα» του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και θα μειώνουν αντίστοιχα τις εθνικές συνεισφορές των κρατών-μελών.

Το κείμενο προβλέπει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ενσωματώσει τη σχετική πρόταση στην αντίστοιχη τομεακή νομοθεσία έως το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για την αξιοποίηση εσόδων και από άλλες συχνότητες που έχουν ήδη δημοπρατηθεί από τα κράτη-μέλη. Όταν λήξουν τα σχετικά δικαιώματα και πραγματοποιηθεί νέα διαδικασία επιλογής ή ανανέωσης, τα έσοδα θα μπορούν επίσης να κατευθύνονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

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Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η προοπτική μιας επαναλαμβανόμενης και όχι αποκλειστικά εφάπαξ πηγής ευρωπαϊκών εσόδων.

Δυνητικά έσοδα έως 15 δισ. ευρώ

Η ελληνική πρόταση προβλέπει τον πανευρωπαϊκό συντονισμό των μελλοντικών δημοπρασιών για τις συχνότητες 6G, με κοινά χρονοδιαγράμματα, εναρμονισμένους όρους αδειοδότησης και κοινές τεχνικές προδιαγραφές.

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Η αρχική εκτιμώμενη χρηματοδοτική κλίμακα του σχεδίου φτάνει τα 12 έως 15 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται πιθανά πρόσθετα έσοδα από τις μελλοντικές ανανεώσεις των αδειών 5G.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε αρχικά την πρόταση τον Ιούλιο και την εξειδίκευσε τον Σεπτέμβριο του 2026, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει νέο πλούτο αξιοποιώντας ένα κοινό στρατηγικό πλεονέκτημα.

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Στην πρότασή του για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφάσματος, ο πρόεδρος του Eurogroup είχε εισηγηθεί τη διοχέτευση έως και του 75% των μελλοντικών εσόδων στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το υπόλοιπο 25% θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κεφαλαιοποίηση ειδικού χρηματοδοτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, με στόχο τη στήριξη έργων συνδεσιμότητας και τεχνολογίας.

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Από τη διανομή κονδυλίων στη δημιουργία νέων εσόδων

Στον πυρήνα της ελληνικής πρότασης βρίσκεται μια αλλαγή φιλοσοφίας σχετικά με τη χρηματοδότηση των αυξανόμενων αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέχρι σήμερα, η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επικεντρωνόταν κυρίως στο ύψος των εθνικών συνεισφορών και στον τρόπο κατανομής των υφιστάμενων πόρων.

Η νέα προσέγγιση θέτει ένα διαφορετικό ερώτημα: πώς μπορεί η Ευρώπη να αξιοποιήσει κοινά περιουσιακά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα, ώστε να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα.

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες της ΕΕ αυξάνονται στους τομείς της άμυνας, της ανταγωνιστικότητας, της τεχνητής νοημοσύνης, των υποδομών και της ενεργειακής ασφάλειας, την ώρα που τα κράτη-μέλη επιδιώκουν να διατηρηθούν οι εθνικές τους συνεισφορές σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει υπογραμμίσει ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία αποτελούν ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να παραμένει κατακερματισμένη σε 27 διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης του ραδιοφάσματος.

Το ελληνικό μοντέλο του Ταμείου Φαιστός

Η πρόταση βασίζεται σε ένα μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη στην Ελλάδα, κατά τη θητεία του Κυριάκου Πιερρακάκη στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κατά τη δημοπράτηση των συχνοτήτων 5G, το 25% των εσόδων κατευθύνθηκε στο επενδυτικό Ταμείο Φαιστός, το οποίο δημιουργήθηκε για να χρηματοδοτεί καινοτόμες επιχειρήσεις και εφαρμογές που αξιοποιούν τις δυνατότητες των δικτύων πέμπτης γενιάς.

Το συγκεκριμένο μοντέλο προτείνεται τώρα να εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με τη μετάβαση στο 6G να λειτουργεί ως ευκαιρία για:

Τη δημιουργία πρόσθετων ευρωπαϊκών εσόδων

Τη μείωση των εθνικών συνεισφορών

Την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς τηλεπικοινωνιών

Τη χρηματοδότηση δικτύων νέας γενιάς

Την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης

Τη στήριξη κρίσιμων ψηφιακών τεχνολογιών

Μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων, μέρος των εσόδων θα μπορούσε να κινητοποιήσει επενδύσεις πολλαπλάσιας αξίας.

Τα επόμενα κρίσιμα βήματα

Η συμπερίληψη της πρότασης στο αναθεωρημένο «Nego-box» αποτελεί σημαντικό πολιτικό βήμα, δεν προδικάζει όμως την τελική συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Το κείμενο αποτελεί τη βάση της διαπραγμάτευσης για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 και μπορεί να υποστεί αλλαγές μέχρι την οριστική έγκρισή του.

Κρίσιμοι σταθμοί είναι:

Η ειδική Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2026

Η Σύνοδος Κορυφής στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2026

Η κατάρτιση της σχετικής τομεακής νομοθεσίας από την Κομισιόν έως το πρώτο εξάμηνο του 2028

Η Ελλάδα εισέρχεται στις διαπραγματεύσεις με μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία μπορεί να αλλάξει τόσο τον τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών συχνοτήτων όσο και τον τρόπο χρηματοδότησης των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης.