Χρηματιστήριο: Πτώση 0,90%, στα 244,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 2.600 μονάδων.

Μικτή εικόνα παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω του sell-off στα ομόλογα και της ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Σε θετικό έδαφος άνοιξαν οι δείκτες στη Wall Street, στον απόηχο της ανακοίνωσης της αμερικανικής κυβέρνησης για μαζικές επαναγορές μακροπρόθεσμων ομολόγων μετά το πρόσφατο ράλι των αποδόσεων.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.593,57 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,90%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.585,69 μονάδες (-1,20 %).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 244,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 35.217.687 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,03%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,99%), των ΕΛΠΕ (+1,00%), της ΔΕΗ (+0,82%) και της ΕΥΔΑΠ (+0,51%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Κύπρου (-3,69%), της Alpha Bank (-2,74%), της Lamda Development (-2,46%), της Eurobank (-1,90%) και της Coca Cola HBC (-1,87%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.133.623 και 7.143.577 μετοχές, αντιστοίχως.

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Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 49,37 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 32 μετοχές, 63 πτωτικά και 27 παρέμειναν σταθερές.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης(κ) (+8,67%) και Safe Bulkers (+3,20%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Κύπρου (-3,69%) και Ευρώπη Holdings (-2,91%).

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Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,0600 -1,18%

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ALLWYN: 13,9800 -1,38%

ΚΥΠΡΟΥ: 10,4400 -3,69%

CREDIABANK: 0,9460 -0,42%

METLEN: 47,8400 -1,32%

OPTIMA: 11,2300 -0,44%

ΤΙΤΑΝ: 50,3500 -0,89%

ALPHA BANK: 4,4080 -2,74%

AEGEAN AIRLINES: 12,0500 -1,15%

VIOHALCO: 17,3800 +0,46%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,6499 -0,32%

ΔΑΑ: 10,3800 -0,67%

ΔΕΗ: 22,0800 +0,82%

COCA COLA HBC: 52,5000 -1,87%

ΕΛΠΕ: 15,1500 +1,00%

ELVALHALCOR: 3,6500 -0,41%

ΕΘΝΙΚΗ: 16,3300 -0,58%

ΕΥΔΑΠ: 11,8400 +0,51%

EUROBANK: 4,4400 -1,90%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5300 -2,46%

MOTOR OIL: 58,6000 +2,99%

JUMBO: 26,1000 -1,51%

ΟΛΠ: 40,9500 -0,73%

ΟΤΕ: 19,8300 +0,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,9500 -1,29%