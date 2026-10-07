Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη ο Πάνος Ρούτσι κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα και χρειάστηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι διασώστες του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια προχώρησαν στη μεταφορά του στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, ούτε τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το επεισόδιο.

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Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Πάνος Ρούτσι, δήλωσε ότι θα συνεχίσει μέχρι να μάθει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε το παιδί του.

«Δεν θα σταματήσω μέχρι να μάθω πώς πέθανε το παιδί μου. Θα παλέψω μέχρι την τελευταία αναπνοή μου» τόνισε.

Παράλληλα, στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στον εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη, θέτοντας ερωτήματα για τους χειρισμούς στην υπόθεση: «Με ποιο δικαίωμα ο κ. Μπακαΐμης κατέστρεψε τα οστά; Με ποιο δικαίωμα κλείνει την υπόθεση; Με ποιο δικαίωμα φεύγει από το γραφείο του; Είμαστε εμείς για τα μπάζα, εμείς;» είπε.

Ο Πάνος Ρούτσι πρόσθεσε ότι ζητά απαντήσεις για όσα συνέβησαν: «Πρέπει να λογοδοτήσουν, να πουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Είναι μια πληγή που αιμορραγεί κάθε μέρα στο μυαλό μας και στην ψυχή μας», ανέφερε.

Τέλος, επανέλαβε το αίτημα για εκταφές: «Θέλω να μάθω αν μέσα στο φέρετρο είναι μόνο το παιδί μου. Γι’ αυτό θέλουμε τις εκταφές με σωστό τρόπο. Εκεί κρύβεται όλη η αλήθεια» υπογράμμισε.