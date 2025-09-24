Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Πτώση για δεύτερη ημέρα – Πίεση σε Nvidia και Oracle

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, κατέγραψε πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, με τον S&P 500 να υποχωρεί 0,28% κλείνοντας στις 6.637,97 μονάδες και τον Nasdaq 0,34% στις 22.497,86 μονάδες. Ο Dow Jones έχασε 171,50 μονάδες (-0,37%) φτάνοντας τις 46.121,28.

Οι μετοχές της Nvidia και της Oracle δέχθηκαν έντονη πίεση, με την Nvidia να υποχωρεί σχεδόν 1% λόγω φόβων για κυκλικότητα στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, παρά τη συνεργασία της αξίας 100 δισ. δολαρίων με την OpenAI. Η Oracle έχασε περίπου 2% την ίδια μέρα.

Ο Nasdaq περιορίστηκε προς το κλείσιμο χάρη στην άνοδο άνω του 6% της Intel, μετά από πληροφορίες ότι η Apple εξετάζει πιθανή επένδυση στην εταιρεία, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση 5 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ το «σχέδιο Τραμπ», όπως το αποκάλεσε, το περιεχόμενο του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, «ανταποκρίνεται στις ανησυχίες του Ισραήλ καθώς και σε εκείνες όλων των γειτονικών χωρών της περιοχής».

Οι ηγέτες των χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο «επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν με τον πρόεδρο Τραμπ».