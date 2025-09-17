Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Μεικτά πρόσημα μετά τη μείωση επιτοκίων της Fed

Ο Dow Jones ενισχύθηκε, ενώ Nasdaq και S&P 500 σημείωσαν ήπια πτώση

Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Μεικτά πρόσημα μετά τη μείωση επιτοκίων της Fed
Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 260,42 μονάδων (+0,57%), στις 46.018,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 72,63 μονάδων (–0,33%), στις 22.261,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6,41 μονάδων (–0,10%), στις 6.600,35 μονάδες.

