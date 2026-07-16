Η κυβέρνηση Τραμπ αυστηροποιεί τους κανόνες για βίζες σε ξένους φοιτητές και δημοσιογράφους

Η αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σήμερα σε αυστηροποίηση των κανόνων για τη διάρκεια της βίζας σε ξένους φοιτητές, επισκέπτες προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και δημοσιογράφους, σύμφωνα με κυβερνητική ενημέρωση.

Ο νέος τελικός κανονισμός του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας δημιουργεί μια καθορισμένη χρονική περίοδο για τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις κατηγορίας F για διεθνείς φοιτητές, για τις θεωρήσεις κατηγορίας J που επιτρέπουν σε επισκέπτες προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών να εργαστούν στις ΗΠΑ και τις θεωρήσεις I για μέλη των μέσων ενημέρωσης.

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Αυτές οι ταξιδιωτικές θεωρήσεις προς το παρόν χορηγούνται με βάση τη διάρκεια του κάθε προγράμματος ή της απασχόλησης με έδρα τις ΗΠΑ.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος είναι 60 ημέρες από τη δημοσίευση στην αμερικανική εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπό την επιφύλαξη επανεξέτασης από το Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε μια ευρείας κλίμακας καταστολή της μετανάστευσης μετά την επάνοδό του στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025. Η τελευταία κίνηση θα δημιουργήσει νέα εμπόδια για διεθνείς φοιτητές, εργαζόμενους σε προγράμματα ανταλλαγής και ξένους δημοσιογράφους.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τους ελέγχους της νόμιμης μετανάστευσης, ανακαλώντας φοιτητικές βίζες και πράσινες κάρτες φοιτητών πανεπιστημίου λόγω των ιδεολογικών τους απόψεων και αφαιρώντας το νομικό καθεστώς από εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, οι περίοδοι ισχύος των φοιτητικών θεωρήσεων και των θεωρήσεων προγραμμάτων ανταλλαγής δεν θα υπερβαίνουν τα τέσσερα χρόνια.

Η βίζα για δημοσιογράφους – η οποία προς το παρόν μπορεί να διαρκέσει χρόνια – θα διαρκεί έως 240 ημέρες ή, στην περίπτωση των Κινέζων υπηκόων, 90 ημέρες.

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Οι κάτοχοι βίζας θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για παρατάσεις των ταξιδιωτικών τους θεωρήσεων.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έκανε λόγο για μια δραματική αύξηση σε τέτοιες θεωρήσεις.

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Ανέφερε ότι υπήρξαν περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια εισαγωγές φοιτητικών θεωρήσεων το 2024, αύξηση άνω του 11% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι ΗΠΑ χορήγησαν βίζες σε περισσότερους από 500.000 επισκέπτες προγραμμάτων ανταλλαγής και 37.300 σε μέλη των μέσων ενημέρωσης κατά το οικονομικό έτος 2024, με αφετηρία την 1η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το υπουργείο.

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Η σημαντική αύξηση του αριθμού αυτών των επισκεπτών «αποτελεί πρόκληση για την ικανότητα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) να παρακολουθεί και να επιβλέπει αυτούς τους μη μετανάστες ενώ βρίσκονται στις ΗΠΑ», τόνισε το DHS.

Το υπουργείο δήλωσε ότι έχει πολλά παραδείγματα φοιτητών και επισκεπτών ανταλλαγής που διαμένουν για δεκαετίες με τις βίζες τους.

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Οι κάτοχοι βίζας που επιθυμούν να παραμείνουν στις ΗΠΑ πέραν της καθορισμένης περιόδου αποδοχής εισόδους τους θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο DHS για παράταση ή για να αποκτήσουν επανεισδοχή ταξιδεύοντας στο εξωτερικό και στη συνέχεια επανεισερχόμενοι στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό.