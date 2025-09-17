ΗΠΑ: Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 0,25 μονάδες για πρώτη φορά το 2025

Στη μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά το 2025 προχώρησε η Fed στις ΗΠΑ όπως έγινε και επίσημα γνωστό.

«Πρόσφατοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί απότομα, αλλά παραμένει χαμηλό. Ο πληθωρισμός έχει κινηθεί ανοδικά και παραμένει κάπως υψηλός.

Η Επιτροπή επιδιώκει να επιτύχει μέγιστη απασχόληση και πληθωρισμό με ρυθμό 2% μακροπρόθεσμα. Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή. Η Επιτροπή δίνει προσοχή στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι κίνδυνοι ύφεσης για την απασχόληση έχουν αυξηθεί» αναφέρει αρχικά στην ανακοίνωση της για να προσθέσει:

«Υποστηρίζοντας τους στόχους της και λαμβάνοντας υπόψη τη μετατόπιση της ισορροπίας των κινδύνων, η Επιτροπή αποφάσισε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε 4 έως 4‑1/4 τοις εκατό. Κατά την εξέταση πρόσθετων προσαρμογών στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να μειώνει τις συμμετοχές της σε τίτλους του Δημοσίου και χρέος οργανισμών και τίτλους που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια οργανισμών. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί έντονα να υποστηρίξει τη μέγιστη απασχόληση και να επαναφέρει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Κατά την αξιολόγηση της κατάλληλης κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις των εισερχόμενων πληροφοριών στις οικονομικές προοπτικές. Η Επιτροπή θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της. Οι αξιολογήσεις της Επιτροπής θα λάβουν υπόψη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων αναγνώσεων σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πληθωριστικές πιέσεις και τις πληθωριστικές προσδοκίες, καθώς και τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Υπέρ της δράσης για τη νομισματική πολιτική ψήφισαν οι Jerome H. Powell, Πρόεδρος, John C. Williams, Αντιπρόεδρος, Michael S. Barr, Michelle W. Bowman, Susan M. Collins, Lisa D. Cook, Austan D. Goolsbee, Philip N. Jefferson, Alberto G. Musalem, Jeffrey R. Schmid και Christopher J. Waller. Κατά της δράσης αυτής ψήφισε ο Stephen I. Miran, ο οποίος προτίμησε να μειώσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/2 ποσοστιαία μονάδα σε αυτή τη συνεδρίαση».