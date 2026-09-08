Star Bulk: Στα 23–25,50 ευρώ οι νέες μετοχές – Στόχος έως 112,2 εκατ. ευρώ

Το εύρος τιμής διάθεσης των νέων μετοχών της στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Star Bulk Carriers Corp., ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημόσια προσφορά και την παράλληλη εισαγωγή της στο Euronext Athens.

Όπως είχε γράψει το DEBATER για την παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Star Bulk στο Euronext Athens, η εταιρεία προχωρά στην έκδοση έως 4,4 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

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Το εύρος της τιμής προσφοράς καθορίστηκε μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 26,75 έως 29,66 δολάρια.

Έως 112,2 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια

Εφόσον διατεθεί το σύνολο των νέων μετοχών, τα ακαθάριστα κεφάλαια που μπορεί να αντλήσει η Star Bulk υπολογίζονται:

Σε 101,2 εκατ. ευρώ, εάν η τιμή διαμορφωθεί στο κατώτατο όριο των 23 ευρώ.

Σε 112,2 εκατ. ευρώ, εάν η τιμή καθοριστεί στο ανώτατο όριο των 25,50 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται πριν από την αφαίρεση των εξόδων της προσφοράς και της εισαγωγής.

Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός του ανακοινωθέντος εύρους, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν.

Το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς

Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αρχίζει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 16:00.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν η τελική τιμή και η κατανομή των νέων μετοχών.

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Ο διακανονισμός της προσφοράς έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης τόσο των νέων μετοχών όσο και του συνόλου των κοινών μετοχών της Star Bulk στο Euronext Athens αναμένεται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

Η ναυτιλιακή εταιρεία θα διατηρήσει παράλληλα την υφιστάμενη εισαγωγή της στο Nasdaq, όπου διαπραγματεύεται με το σύμβολο SBLK.

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Εκτός της προσφοράς οι επενδυτές στις ΗΠΑ

Η Star Bulk διευκρινίζει ότι οι νέες μετοχές δεν έχουν καταχωριστεί βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών.

Ως εκ τούτου, δεν προσφέρονται ούτε πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα που εμπίπτουν στον ορισμό των «U.S. persons», εκτός εάν συντρέχει σχετική εξαίρεση.

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Η διάθεσή τους πραγματοποιείται εκτός ΗΠΑ σε μη Αμερικανούς επενδυτές, σύμφωνα με το Regulation S.

Στόλος 145 πλοίων

Σε πλήρως παραδομένη βάση, η Star Bulk διαχειρίζεται συνολικά 145 πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου: 138 ιδιόκτητα και επτά μακροχρόνια ναυλωμένα.

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Η μέση ηλικία του ιδιόκτητου στόλου διαμορφώνεται περίπου στα 12,5 έτη, ενώ η εταιρεία διαθέτει παρουσία σε ολόκληρο το φάσμα της αγοράς ξηρού φορτίου.

Ο στόλος της περιλαμβάνει πλοία τύπου Newcastlemax, Capesize, Post-Panamax, Kamsarmax, Panamax, Ultramax και Supramax, γεγονός που περιορίζει την εξάρτηση από μία μόνο κατηγορία πλοίου ή φορτίου.

Από τα πλοία της εταιρείας, 80 είναι τύπου ECO, ενώ περίπου το 96% του στόλου διαθέτει scrubbers, δηλαδή συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων από το θείο.

Σπύρου: «Το σημαντικό δεν είναι απλώς το μέγεθος»

Παρουσιάζοντας την εταιρεία σε συνέντευξη Τύπου, ο co-CFO της Star Bulk, Σίμος Σπύρου, εστίασε σε έξι βασικούς πυλώνες:

Την κλίμακα.

Την πλήρως καθετοποιημένη λειτουργία.

Την οικονομική ισχύ.

Την πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων.

Την εταιρική διακυβέρνηση.

Τη βιωσιμότητα.

«Το σημαντικό δεν είναι απλώς το μέγεθος», τόνισε, εξηγώντας ότι η μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας προκύπτει από τον συνδυασμό κλίμακας, λειτουργικής αποτελεσματικότητας, οικονομικής ισχύος και πειθαρχημένης διαχείρισης κεφαλαίων.

Ο κ. Σπύρου αναφέρθηκε επίσης στον έντονο κατακερματισμό της παγκόσμιας αγοράς ξηρού φορτίου. Όπως σημείωσε, ακόμη και η Star Bulk ελέγχει περίπου το 1% του παγκόσμιου στόλου, ενώ οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου συγκεντρώνουν συνολικά περίπου το 5% της αγοράς.

Ρευστότητα άνω των 620 εκατ. δολαρίων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οικονομική θέση της εταιρείας.

Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου, τα ταμειακά διαθέσιμα βρίσκονταν κοντά στα 565 εκατ. δολάρια, έναντι συνολικού δανεισμού περίπου 1,04 δισ. δολαρίων. Η pro forma ρευστότητα ξεπερνά τα 620 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο καθαρός δανεισμός ανά πλοίο έχει μειωθεί κατά περίπου 72% την τελευταία εξαετία και αντιστοιχεί πλέον περίπου στο μισό της αξίας διάλυσης ανά πλοίο.

«Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο ισολογισμός μας είναι θωρακισμένος ακόμη και σε ένα ισχυρά δυσμενές σενάριο της αγοράς», ανέφερε ο Σίμος Σπύρου.

Πάνω από 2,2 δισ. δολάρια στους μετόχους

Κεντρική θέση στην επενδυτική πρόταση της Star Bulk καταλαμβάνει η πολιτική επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους.

Από το 2021 μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει διανείμει περίπου 1,6 δισ. δολάρια σε μερίσματα, ενώ από το 2018 έχει πραγματοποιήσει επαναγορές μετοχών ύψους περίπου 620 εκατ. δολαρίων.

Οι συνολικές επιστροφές κεφαλαίων ξεπερνούν, επομένως, τα 2,2 δισ. δολάρια.

Για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η Star Bulk ανακοίνωσε μέρισμα 0,90 δολαρίων ανά μετοχή, ενώ διαθέτει εγκεκριμένο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

Το πλεονέκτημα της καθετοποιημένης λειτουργίας

Η εμπορική και η τεχνική διαχείριση του στόλου πραγματοποιούνται εσωτερικά, μέσω εταιρειών που ανήκουν εξ ολοκλήρου στη Star Bulk.

Κατά τη διοίκηση, το συγκεκριμένο μοντέλο επιτρέπει στην εταιρεία να αξιοποιεί πλήρως τις οικονομίες κλίμακας και να διατηρεί χαμηλό λειτουργικό κόστος, χωρίς εκπτώσεις ως προς την ποιότητα και τη συντήρηση των πλοίων.

Από το 2014, η Star Bulk έχει ολοκληρώσει δέκα συναλλαγές εξαγορών και συγχωνεύσεων, διευρύνοντας σημαντικά τον στόλο και τη θέση της στη διεθνή αγορά ξηρού φορτίου.

Παράλληλα, η διοίκηση υπογραμμίζει τη βαρύτητα που δίνεται στην εταιρική διακυβέρνηση και τη βιωσιμότητα, επισημαίνοντας ότι η Star Bulk συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες ξηρού φορτίου που δημοσίευσαν εθελοντικά έκθεση ESG.