Επίδομα παιδιού Α21: Πότε μπαίνει η 4η δόση – Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της 4ης διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026, η οποία αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έκλεισε προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση της πληρωμής, όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ.

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Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εκ νέου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να υποβάλουν καινούργιες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν όσες έχουν ήδη καταχωρίσει.

Πότε πληρώνεται η 4η δόση του Α21

Η 4η δόση του επιδόματος παιδιού αναμένεται να καταβληθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ΟΠΕΚΑ, το επίδομα παιδιού καταβάλλεται σε έξι διμηνιαίες δόσεις, με την πίστωση να πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του εκάστοτε μήνα πληρωμής.

Τα χρήματα ενδέχεται να αρχίσουν να εμφανίζονται στους δικαιούχους από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις διαδικασίες κάθε τράπεζας. Η επίσημη ημερομηνία καταβολής, πάντως, είναι η 30ή Σεπτεμβρίου.

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα του Α21 θα τεθεί ξανά σε λειτουργία την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 στις 08:00 το πρωί, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ.

Από εκείνη την ώρα οι πολίτες θα μπορούν:

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να υποβάλουν νέα αίτηση Α21,

να τροποποιήσουν υφιστάμενη αίτηση,

να διορθώσουν στοιχεία που έχουν καταχωριστεί λανθασμένα,

να επισυνάψουν τυχόν δικαιολογητικά που απαιτούνται,

να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησής τους.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Προσοχή στις προσωρινά αποθηκευμένες αιτήσεις

Ο ΟΠΕΚΑ υπενθυμίζει ότι, για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

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Αίτηση η οποία έχει απλώς αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την πληρωμή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει, επομένως, μετά την επαναλειτουργία της πλατφόρμας να ελέγξουν την ένδειξη που εμφανίζεται δίπλα στην αίτησή τους και να βεβαιωθούν ότι αυτή βρίσκεται σε κατάσταση «Υποβληθείσα».

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Ποια ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται από τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών και την κατηγορία του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Όπως αναφέρει ο ΟΠΕΚΑ, για το πρώτο και το δεύτερο παιδί καταβάλλονται 70, 42 ή 28 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία της οικογένειας.

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Από το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο, το μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται σε 140, 84 ή 56 ευρώ.

Επειδή η 4η δόση είναι διμηνιαία, τα ποσά διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Οικογένεια με ένα παιδί: 140, 84 ή 56 ευρώ

140, 84 ή 56 ευρώ Οικογένεια με δύο παιδιά: 280, 168 ή 112 ευρώ

280, 168 ή 112 ευρώ Οικογένεια με τρία παιδιά: 560, 336 ή 224 ευρώ

Το ακριβές ποσό που δικαιούται κάθε οικογένεια προκύπτει από το εισόδημά της και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν δηλωθεί στην αίτηση Α21.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα παιδιού

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης και τα εξαρτώμενα παιδιά που έχουν δηλωθεί στην αίτηση.

Μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους ή μιας τροποποιητικής δήλωσης, το ποσό επανυπολογίζεται αυτόματα πριν από κάθε πληρωμή. Δεν απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης Α21 αποκλειστικά και μόνο για τον επανυπολογισμό.

Εάν έχει καταβληθεί διαφορετικό ποσό από αυτό που τελικά δικαιούται ο αιτών, η διαφορά μπορεί να συμψηφιστεί με επόμενες πληρωμές.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Με την επαναλειτουργία της πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι είναι χρήσιμο να επιβεβαιώσουν ότι:

η αίτηση έχει υποβληθεί οριστικά,

τα στοιχεία των παιδιών είναι σωστά,

οι ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας είναι έγκυροι,

ο δηλωμένος ΙΒΑΝ είναι ενεργός,

ο δικαιούχος εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού,

έχουν επισυναφθεί τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως ζητά η εφαρμογή,

έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία φοίτησης για μαθητές ή φοιτητές όπου απαιτείται.

Αν υπάρχει κάποιο λάθος σε ήδη υποβληθείσα αίτηση, ο δικαιούχος μπορεί να την ακυρώσει και στη συνέχεια να ξεκινήσει νέα αίτηση, συμπληρώνοντας τα ορθά στοιχεία.

Οι επόμενες δόσεις του Α21

Με βάση τον ετήσιο κύκλο πληρωμών, μετά την 4η δόση ακολουθούν ακόμη δύο καταβολές:

5η δόση: αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου.

αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος Νοεμβρίου. 6η δόση: αφορά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και καταβάλλεται πριν από το τέλος του έτους.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΑ, καθώς οι ακριβείς ημερομηνίες επιβεβαιώνονται πριν από κάθε πληρωμή.