ΕΒΕΑ: Στο επίκεντρο το νέο παραγωγικό μοντέλο, η καινοτομία και οι τεχνολογίες του αύριο στη 90ή ΔΕΘ

Με επίκεντρο τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και την αξιοποίηση της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, ολοκληρώθηκε η παρουσία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στη 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο του ΕΒΕΑ αποτέλεσε σημείο διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και του επενδυτικού οικοσυστήματος, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία την επόμενη δεκαετία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κεντρικός άξονας του προγράμματος ήταν το λεγόμενο «νέο παραγωγικό συμβόλαιο» της χώρας, με έμφαση στην ανάγκη μετάβασης από την αξιοποίηση διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων στη δημιουργία μόνιμης παραγωγικής αξίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης, η προσέλκυση επενδύσεων, η βιομηχανική ανάπτυξη, η φορολογική σταθερότητα και η δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, των εξαγωγών και της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάδειξη τομέων όπως η βιομηχανία, η μεταποίηση, η αγροδιατροφή και ο τουρισμός. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν διαθέσιμα εργαλεία και δίκτυα που μπορούν να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην είσοδό τους σε διεθνείς αγορές.

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων αφορούσε και το ενεργειακό κόστος και την πράσινη μετάβαση. Αναλύθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματικότητα από το υψηλό ενεργειακό κόστος, αλλά και οι δυνατότητες που δημιουργεί η πράσινη οικονομία, η κυκλική οικονομία και η υιοθέτηση πρακτικών βιωσιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα κριτήρια ESG αναδείχθηκαν όχι μόνο ως υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά και ως παράγοντας ανταγωνιστικότητας και πρόσβασης σε επενδύσεις και χρηματοδότηση.

Παράλληλα, στο επίκεντρο τέθηκαν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και η προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες αποτέλεσαν βασικές θεματικές, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αλλαγές που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η Deep Tech και το οικοσύστημα των startups αποτέλεσαν, εξάλλου, έναν από τους βασικούς πυλώνες της παρουσίας του ΕΒΕΑ στη ΔΕΘ. Οι συζητήσεις εστίασαν στις πρακτικές εφαρμογές της AI στις επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στις δυνατότητες αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Παρουσιάστηκαν, επίσης, καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες και λύσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της GreenTech, της Climate Tech, της αγροτεχνολογίας και της κυκλικής οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευφυή γεωργία και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για τη βελτίωση της παραγωγής και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης της καινοτομίας και της δημιουργίας των προϋποθέσεων ώστε οι νεοφυείς επιχειρήσεις να μπορούν να κλιμακώσουν τη δραστηριότητά τους. Οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ startups, μεγάλων επιχειρήσεων, επενδυτικών κεφαλαίων και θεσμικών φορέων βρέθηκαν στο επίκεντρο, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δράσεις δικτύωσης και επιχειρηματικής καθοδήγησης.

Ξεχωριστή θεματική αποτέλεσε η κυβερνοασφάλεια, με τις συζητήσεις να εστιάζουν στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και στην ανάγκη θωράκισης των επιχειρήσεων και των ψηφιακών υποδομών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος στη 90ή ΔΕΘ, το ΕΒΕΑ υπογραμμίζει τη σημασία ενός παραγωγικού μετασχηματισμού που θα στηρίζεται στην καινοτομία, τις επενδύσεις, την εξωστρέφεια, την πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, η παρουσία του Επιμελητηρίου ανέδειξε τον ρόλο του ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας και ως φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.