Επίδομα παιδιού A21: Κλείνει προσωρινά σήμερα στις 18.00 η πλατφόρμα 

Εκτός λειτουργίας θα είναι από σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 18:00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού Α21, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η δυνατότητα υποβολής και επεξεργασίας αιτήσεων το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, η προσωρινή διακοπή θα έχει ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης δόσης του επιδόματος παιδιού που αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου.

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Αναλυτικά οι καταβολές

Για το δίμηνο Ιουλίου Αυγούστου έχει προγραμματιστεί πληρωμή στις 30 Σεπτεμβρίου

Η πέμπτη δόση για το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου θα καταβληθεί στις 30 Νοεμβρίου

Η τελευταία δόση του έτους αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 18 – 24 Δεκεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι για τα δύο πρώτα παιδιά το ποσό κυμαίνεται από 2-70 ευρώ ανά παιδί και από το τρίτο εξαρτώμενο τέκνο η καταβολή διπλασιάζεται.

Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να εξετάζουν την πορεία της αίτησής τους και το ύψος της καταβολής μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ (idika.gr) ή του gov.gr.



Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή εκκρεμούς ελέγχου αίτησης, τα ποσά που αφορούν προηγούμενα δίμηνα καταβάλλονται αναδρομικά στην αμέσως επόμενη προγραμματισμένη πληρωμή.



Ενδείκνυται οι δικαιούχοι να ελέγχουν τυχόν μεταβολές στα εισοδηματικά ή οικογενειακά τους στοιχεία, διότι μπορεί να επηρεάσουν την κατάταξή τους σε εισοδηματική κατηγορία.