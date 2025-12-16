Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια πτώση στο άνοιγμα – Στις 2.098,45 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης και των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.098,45 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,43%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 10,35 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,28%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, μικρή άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Κύπρου (+0,27%) και της Optima Bank (+0,25%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-1,92%), της Τιτάν (-1,18%) και της Elvalhalcor (-1,05%).

Ανοδικά κινούνται 27 μετοχές, 54 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Ξυλεμπορία (π) (+4,37%) και Παϊρης (+2,88%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Δρομέας (-7,85%) και Αττικές Εκδόσεις (-3,79%).

