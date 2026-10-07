Τα ζώδια που δυσκολεύονται περισσότερο να κάνουν το επόμενο βήμα – Φοβούνται τις αλλαγές και δεν το κρύβουν

Κάποια ζώδια είναι αρκετά επιφυλακτικά όσον αφορά το να κάνουν το επόμενο βήμα στην σχέση τους και να ανοίξουν νέο κεφάλαιο στην προσωπική τους ζωή. Δυσκολεύονται πολύ να πάρουν απόφαση να πουν το πολύποθητο “ναι” στο σύντροφό τους ή να κάνουν την κίνηση για κάτι περισσότερο από αυτό που έχουν ήδη.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά ποια είναι τα ζώδια που δυσκολεύονται πολύ να κάνουν το επόμενο βήμα στην σχέση τους:

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Ταύρος

Ο Ταύρος λατρεύει τη σταθερότητα και δεν παίρνει εύκολα αποφάσεις που μπορούν να αλλάξουν τις ισορροπίες στη ζωή του. Μπορεί να σκέφτεται για πολύ καιρό το επόμενο βήμα, να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά και να χρειάζεται να νιώσει ότι το έδαφος κάτω από τα πόδια του είναι ασφαλές.

Ακόμη κι όταν έχει αποφασίσει τι θέλει, μπορεί να καθυστερεί να το κάνει πράξη, επειδή δεν θέλει να ρισκάρει κάτι που ήδη γνωρίζει και του προσφέρει ασφάλεια.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος συνδέεται έντονα με την ασφάλεια, το συναίσθημα και ό,τι του είναι οικείο. Έτσι, ένα μεγάλο επόμενο βήμα μπορεί να του δημιουργήσει ανασφάλεια.

Μπορεί να θέλει να προχωρήσει, αλλά ταυτόχρονα να σκέφτεται όλα όσα μπορεί να αλλάξουν. Ειδικά στις σχέσεις, χρειάζεται χρόνο για να νιώσει ότι μπορεί να εμπιστευτεί απόλυτα την κατάσταση πριν κάνει μια πιο σοβαρή κίνηση.

Παρθένος

Ο Παρθένος μπορεί να δυσκολεύεται να προχωρήσει επειδή σκέφτεται υπερβολικά όλες τις πιθανές εκδοχές. «Κι αν γίνει αυτό;», «Κι αν δεν πάει καλά;», «Μήπως πρέπει να περιμένω λίγο ακόμα;».

Η ανάγκη του να έχει τον έλεγχο και να αισθάνεται ότι έχει εξετάσει κάθε λεπτομέρεια μπορεί να τον κρατήσει στάσιμο για περισσότερο χρόνο απ’ όσο θα ήθελε.

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Σκορπιός

Ο Σκορπιός μπορεί να αισθάνεται έντονα, όμως δεν αποκαλύπτει εύκολα όσα πραγματικά σκέφτεται. Πριν κάνει ένα σημαντικό βήμα, θέλει να αισθάνεται ότι μπορεί να εμπιστευτεί απόλυτα την κατάσταση και τους ανθρώπους γύρω του.

Ο φόβος της απογοήτευσης ή της απώλειας ελέγχου μπορεί να τον κάνει ιδιαίτερα επιφυλακτικό. Γι’ αυτό μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο μέχρι να πάρει την τελική απόφαση.

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Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι από τα ζώδια που θέλουν να ξέρουν πού πηγαίνουν πριν κάνουν το επόμενο βήμα. Δεν του αρέσουν οι παρορμητικές κινήσεις και προτιμά να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

Μπορεί να φαίνεται ότι καθυστερεί ή ότι διστάζει, στην πραγματικότητα όμως προσπαθεί να βεβαιωθεί ότι η απόφασή του θα έχει διάρκεια και ότι δεν θα χρειαστεί να γυρίσει πίσω.