Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών – Άνοδος 1,54% για AKTOR

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να καταγράφει νέο υψηλό έτους και το υψηλότερο κλείσιμο των τελευταίων 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2.687,04 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,26%. Ενδοσυνεδριακά έφθασε έως τις 2.692,94 μονάδες, με κέρδη 1,49%.

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Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2009, όταν ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 2.688,49 μονάδες.

Από την αρχή του 2026, ο Γενικός Δείκτης συγκεντρώνει συνολικά κέρδη 26,70%.

AKTOR και ALLWYN κινήθηκαν σε αντίθετες κατευθύνσεις

Η μετοχή της AKTOR έκλεισε στα 10,52 ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 1,54%.

Αντίθετα, η ALLWYN υποχώρησε κατά 0,76%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στα 14,45 ευρώ.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η ΔΕΗ με άνοδο 3,86%, η Τιτάν με 2,99%, η ΕΥΔΑΠ με 2,58%, η Πειραιώς με 2,38%, η Alpha Bank με 1,97% και η Εθνική Τράπεζα με 1,72%.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν ο ΟΛΠ με απώλειες 1,47%, η Motor Oil με 0,93% και η ALLWYN με 0,76%.

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Στα 280,9 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 280,923 εκατ. ευρώ, ενώ άλλαξαν χέρια 33.619.070 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,29%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,95%.

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Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank και η Alpha Bank, με 6.513.529 και 5.108.806 μετοχές αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών παρουσίασαν η ΔΕΗ με 37,08 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,91 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, 61 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 44 υποχώρησαν και 21 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η CPI με 7,79% και η Frigoglass με 5,16%, ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Moda Bango με 6,29% και τα Πλαστικά Κρήτης με 1,91%.