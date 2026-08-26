Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπια άνοδος στο άνοιγμα – Στις 2.656 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Σε στενό εύρος διακύμανσης κινούνται οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να καταγράφει οριακά κέρδη.

Στις 11:00, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.656,72 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,12%.

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Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 17,78 εκατ. ευρώ.

Ήπια ανοδικές τάσεις επικρατούν και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω της υποχώρησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και της αποκλιμάκωσης των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Η εικόνα των βασικών δεικτών

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύεται κατά 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημειώνει μεγαλύτερη άνοδο, σε ποσοστό 0,50%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν:

Motor Oil: +1,10%

+1,10% Aktor: +0,77%

+0,77% Viohalco: +0,69%

+0,69% ΔΕΗ: +0,61%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημειώνουν:

Eurobank: -0,94%

-0,94% Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: -0,39%

-0,39% Εθνική Τράπεζα: -0,36%

Σε θετικό έδαφος 55 μετοχές

Από το σύνολο των τίτλων που έχουν κινηθεί μέχρι στιγμής, 55 μετοχές καταγράφουν άνοδο, 25 υποχωρούν και 14 παραμένουν αμετάβλητες.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημειώνουν οι μετοχές της Δρομέας, με κέρδη 2,57%, και της Παΐρης, με άνοδο 2,23%.

Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν η Έλαστρον, με απώλειες 2,19%, και η Centric, η οποία υποχωρεί κατά 1,48%.