Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,74% μετά τα υψηλά 17 ετών
Σε κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών προχώρησαν οι επενδυτές έπειτα από δύο ανοδικές συνεδριάσεις. Στα 263,75 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος.
Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρά την ήπια ανοδική κίνηση που καταγράφηκε κατά τις πρώτες συναλλαγές.
Έπειτα από δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και την άνοδο της αγοράς σε νέα υψηλά 17 ετών, οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%.
Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τις 2.701,80 μονάδες, με άνοδο 0,55%, ενώ το χαμηλό ημέρας καταγράφηκε στις 2.666,99 μονάδες, με απώλειες 0,75%.
Στα 263,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,75 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 32.061.164 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,81%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,82%.
Από το σύνολο των τίτλων, 33 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 73 έκλεισαν με απώλειες και 17 παρέμειναν αμετάβλητες.
Κέρδη για Motor Oil – Πιέσεις σε ΕΥΔΑΠ και Alpha Bank
Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Motor Oil, με κέρδη 3,91%. Ακολούθησαν η Metlen με 0,85%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 0,81% και η Aegean Airlines με 0,41%.
Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η ΕΥΔΑΠ, η οποία υποχώρησε κατά 3,46%. Ακολούθησαν η Lamda Development με πτώση 2,71%, η Alpha Bank με 2,58%, η Coca-Cola HBC με 2,38% και η Optima Bank με 2,24%.
Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Σπύρου με 9,70%, ενώ τις υψηλότερες απώλειες εμφάνισε η Ιντερτέκ με 4,14%.
Πρωταγωνίστριες σε όγκο και αξία συναλλαγών
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 6.441.563 μετοχές, και η Alpha Bank, με 5.769.587 μετοχές.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Πειραιώς με 42,11 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η ΔΕΗ με 31,96 εκατ. ευρώ.
Το κλείσιμο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης
- AKTOR: 10,4000 ευρώ, -1,14%
- Allwyn: 14,1500 ευρώ, -2,08%
- Τράπεζα Κύπρου: 10,5800 ευρώ, -0,28%
- CrediaBank: 1,0100 ευρώ, -1,75%
- Metlen: 49,8600 ευρώ, +0,85%
- Optima Bank: 11,8000 ευρώ, -2,24%
- Titan: 53,3000 ευρώ, -0,09%
- Alpha Bank: 4,5300 ευρώ, -2,58%
- Aegean Airlines: 12,2600 ευρώ, +0,41%
- Viohalco: 17,0200 ευρώ, -1,50%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 47,1800 ευρώ, +0,81%
- Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: 10,4400 ευρώ, -1,04%
- ΔΕΗ: 23,6000 ευρώ, -0,42%
- Coca-Cola HBC: 53,3000 ευρώ, -2,38%
- Helleniq Energy: 15,1500 ευρώ, -0,33%
- ElvalHalcor: 3,7600 ευρώ, -1,57%
- Εθνική Τράπεζα: 16,7800 ευρώ, -0,71%
- ΕΥΔΑΠ: 12,2600 ευρώ, -3,46%
- Eurobank: 4,5880 ευρώ, -0,89%
- Lamda Development: 6,4500 ευρώ, -2,71%
- Motor Oil: 61,1000 ευρώ, +3,91%
- Jumbo: 25,8400 ευρώ, -0,62%
- ΟΛΠ: 40,1500 ευρώ, -0,37%
- ΟΤΕ: 19,7100 ευρώ, -0,55%
- Πειραιώς: 10,1750 ευρώ, -1,60%
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