Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 0,74% μετά τα υψηλά 17 ετών

Με απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρά την ήπια ανοδική κίνηση που καταγράφηκε κατά τις πρώτες συναλλαγές.

Έπειτα από δύο διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και την άνοδο της αγοράς σε νέα υψηλά 17 ετών, οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για την κατοχύρωση βραχυπρόθεσμων κερδών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.667,04 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,74%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τις 2.701,80 μονάδες, με άνοδο 0,55%, ενώ το χαμηλό ημέρας καταγράφηκε στις 2.666,99 μονάδες, με απώλειες 0,75%.

Στα 263,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 263,75 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 32.061.164 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,81%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 0,82%.

Από το σύνολο των τίτλων, 33 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 73 έκλεισαν με απώλειες και 17 παρέμειναν αμετάβλητες.

Κέρδη για Motor Oil – Πιέσεις σε ΕΥΔΑΠ και Alpha Bank

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Motor Oil, με κέρδη 3,91%. Ακολούθησαν η Metlen με 0,85%, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 0,81% και η Aegean Airlines με 0,41%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκε η ΕΥΔΑΠ, η οποία υποχώρησε κατά 3,46%. Ακολούθησαν η Lamda Development με πτώση 2,71%, η Alpha Bank με 2,58%, η Coca-Cola HBC με 2,38% και η Optima Bank με 2,24%.

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Σπύρου με 9,70%, ενώ τις υψηλότερες απώλειες εμφάνισε η Ιντερτέκ με 4,14%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρωταγωνίστριες σε όγκο και αξία συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 6.441.563 μετοχές, και η Alpha Bank, με 5.769.587 μετοχές.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψε η Πειραιώς με 42,11 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η ΔΕΗ με 31,96 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κλείσιμο των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης