Ευρώ: Οριακή πτώση έναντι του δολαρίου – Στα 1,1628 η ισοτιμία

Οριακή πτώση καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1628 δολάρια.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχωρεί κατά 0,02% έναντι του αμερικανικού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ισοτιμίες του ευρώ

Το ευρώ διαμορφώνεται:

Στα 181,5420 γεν

Στις 0,8591 στερλίνες

Στα 0,9402 ελβετικά φράγκα

Ενισχύεται το δολάριο έναντι του γεν

Την ίδια ώρα, το δολάριο σημειώνει άνοδο κατά 0,21% έναντι του γεν, με την ισοτιμία να ανέρχεται στα 156,1780 γεν.

Η στερλίνα καταγράφει οριακή ενίσχυση κατά 0,03% έναντι του δολαρίου και διαμορφώνεται στα 1,3531 δολάρια.