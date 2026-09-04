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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρώ: Οριακή πτώση έναντι του δολαρίου – Στα 1,1628 η ισοτιμία

Οριακές μεταβολές καταγράφονται στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ υποχωρεί ελαφρά έναντι του δολαρίου, ενώ το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται απέναντι στο γεν.

Ευρώ: Οριακή πτώση έναντι του δολαρίου – Στα 1,1628 η ισοτιμία
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Οριακή πτώση καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1628 δολάρια.

Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχωρεί κατά 0,02% έναντι του αμερικανικού.

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Οι ισοτιμίες του ευρώ

Το ευρώ διαμορφώνεται:

  • Στα 181,5420 γεν
  • Στις 0,8591 στερλίνες
  • Στα 0,9402 ελβετικά φράγκα

Ενισχύεται το δολάριο έναντι του γεν

Την ίδια ώρα, το δολάριο σημειώνει άνοδο κατά 0,21% έναντι του γεν, με την ισοτιμία να ανέρχεται στα 156,1780 γεν.

Η στερλίνα καταγράφει οριακή ενίσχυση κατά 0,03% έναντι του δολαρίου και διαμορφώνεται στα 1,3531 δολάρια.

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