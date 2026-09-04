Ευρώ: Οριακή πτώση έναντι του δολαρίου – Στα 1,1628 η ισοτιμία
Οριακές μεταβολές καταγράφονται στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ υποχωρεί ελαφρά έναντι του δολαρίου, ενώ το αμερικανικό νόμισμα ενισχύεται απέναντι στο γεν.
Οριακή πτώση καταγράφει το ευρώ έναντι του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1628 δολάρια.
Ειδικότερα, το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχωρεί κατά 0,02% έναντι του αμερικανικού.
Οι ισοτιμίες του ευρώ
Το ευρώ διαμορφώνεται:
- Στα 181,5420 γεν
- Στις 0,8591 στερλίνες
- Στα 0,9402 ελβετικά φράγκα
Ενισχύεται το δολάριο έναντι του γεν
Την ίδια ώρα, το δολάριο σημειώνει άνοδο κατά 0,21% έναντι του γεν, με την ισοτιμία να ανέρχεται στα 156,1780 γεν.
Η στερλίνα καταγράφει οριακή ενίσχυση κατά 0,03% έναντι του δολαρίου και διαμορφώνεται στα 1,3531 δολάρια.
πηγή στην Google
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