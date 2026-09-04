Ασφαλισμένες κατοικίες: Αύξηση 1% στα συμβόλαια το α’ τρίμηνο του 2026 – Στο 72,6% η κάλυψη για καιρικά φαινόμενα και σεισμό

Αυξάνεται η ασφαλιστική κάλυψη των κατοικιών στην Ελλάδα, με τις ασφαλισμένες κατοικίες έναντι καιρικών φαινομένων και σεισμού να καταγράφουν άνοδο 3,1% στο α’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Συνολικά, τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών που ήταν σε ισχύ στις 31 Μαρτίου 2026 ανήλθαν σε 1.368.992, καταγράφοντας αύξηση 1% σε σχέση με το τέλος του 2025.

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι συνεχίζει την τριμηνιαία έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την καταγραφή του πλήθους των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών, με σκοπό την παρακολούθηση της τάσης και την κατανόηση της επίπτωσης των ενεργειών, για την κάλυψη του κενού προστασίας μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης κατοικίας.

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Η έρευνα της ΕΑΕΕ αφορά συμβόλαια τα οποία ήταν σε ισχύ την 31η Μαρτίου 2026 και συγκέντρωσε στοιχεία για 1.368.992 συμβόλαια (αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με τα συμβόλαια των ασφαλιστικών επιχειρήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2025). Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης επί του συνόλου ασφαλιστηρίων συμβολαίων της χώρας ανέρχεται σε 20,8% (με συμμετοχή στην έρευνα 25 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που καλύπτουν το 98,5% της παραγωγής των ασφαλίσεων περιουσίας).

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες με κάλυψη κτιρίου ανήλθαν σε 1.202.245 (αύξηση κατά 1,5% σε σύγκριση με την έρευνα της 31ης Δεκεμβρίου 2025). Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης της χώρας επί των συμβολαίων με κάλυψη κτιρίου ανέρχεται σε 18,2%.

Σημειώνεται, ότι οι ασφαλισμένες κατοικίες για καιρικά φαινόμενα και σεισμό (που εμπίπτουν στις καλύψεις για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ) παρουσιάζουν αύξηση 3,1% σε σχέση με την έρευνα στις 31/12/2025. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η συμμετοχή τους στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με κτίριο, στο 72,6% από 71,5% στις 31/12/2025.

Διαπιστώνεται, επομένως, όπως καταλήγει η ΕΑΕΕ, ότι σταδιακά τα συμβόλαια περιουσίας εμπλουτίζονται με το σύνολο των καλύψεων για τα καταστροφικά γεγονότα που προβλέπει ο νόμος.