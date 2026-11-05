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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 14,12% για την Coca-Cola HBC – Στο κόκκινο η αγορά με απώλειες 1,92%

Στις 2.611,41 μονάδες υποχώρησε ο Γενικός Δείκτης, με τη μετοχή της Coca-Cola HBC να δέχεται ισχυρές πιέσεις μετά από δημοσίευμα στη Ρωσία. Στα 735,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος, με μεγάλο πακέτο μετοχών της Πειραιώς.

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 14,12% για την Coca-Cola HBC – Στο κόκκινο η αγορά με απώλειες 1,92%
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (5/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς οι έντονες ρευστοποιήσεις στη μετοχή της Coca-Cola HBC άσκησαν σημαντική πίεση στον Γενικό Δείκτη.

Η ιδιαίτερα δεικτοβαρής μετοχή της εταιρείας κατέγραψε πτώση 14,12%, στον απόηχο δημοσιεύματος ρωσικής εφημερίδας σχετικά με αίτημα ανάληψης της διαχείρισης δύο θυγατρικών της στη Ρωσία.

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Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.611,41 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,92%, ενώ η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 735,75 εκατ. ευρώ.

Παρά τις πιέσεις στην αγορά, ορισμένες τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, με τη Eurobank και την Εθνική Τράπεζα να ξεχωρίζουν.

Coca-Cola HBC: Γιατί κατέρρευσε η μετοχή κατά 14,12%

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η Coca-Cola HBC, η μετοχή της οποίας υποχώρησε κατά 14,12%, κλείνοντας στα 50,50 ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών στη μετοχή ανήλθε σε 19,51 εκατ. ευρώ.

Οι ισχυρές πιέσεις εκδηλώθηκαν μετά από δημοσίευμα ρωσικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία Bochkari, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή μπύρας και αναψυκτικών, φέρεται να έχει ζητήσει από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να αναλάβει τη διαχείριση των εταιρειών Multon και Multon Partners.

Οι δύο εταιρείες αποτελούν θυγατρικές της Coca-Cola HBC.

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Το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές για την παρουσία και τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου στη ρωσική αγορά, οδηγώντας σε μαζικές πωλήσεις της μετοχής.

Πάντως, πρόκειται για πληροφορίες που αποδίδονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα και όχι για επιβεβαιωμένη απόφαση των ρωσικών αρχών.

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Λόγω της μεγάλης στάθμισης της Coca-Cola HBC στον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη, η πτώση της είχε ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στη συνολική εικόνα της αγοράς.

Στα 735,75 εκατ. ευρώ ο τζίρος – Το μεγάλο πακέτο της Πειραιώς

Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, με την αξία των συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 735,75 εκατ. ευρώ.

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Ωστόσο, σημαντικό μέρος του τζίρου συνδέθηκε με προσυμφωνημένη συναλλαγή στη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς.

Ειδικότερα, περίπου 333 εκατ. ευρώ αφορούσαν πακέτο 35 εκατομμυρίων μετοχών, που αντιστοιχεί στο 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

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Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 9,51 ευρώ ανά μετοχή.

Το πακέτο σχετίζεται με το placement της προηγούμενης ημέρας, στο οποίο πωλητής ήταν ο βασικός μέτοχος της τράπεζας, John Paulson.

Η Πειραιώς συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών της συνεδρίασης, στα 421,25 εκατ. ευρώ, ενώ η μετοχή της έκλεισε στα 9,80 ευρώ, με οριακή πτώση 0,24%.

Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν στην πτώση

Παρά το αρνητικό κλίμα, ορισμένοι τίτλοι της υψηλής κεφαλαιοποίησης κατάφεραν να κινηθούν ανοδικά.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν:

  • Eurobank: +2,28%
  • Optima Bank: +1,85%
  • Εθνική Τράπεζα: +1,20%
  • ΔΕΗ: +1,11%

Θετική ήταν επίσης η εικόνα για την ΕΥΔΑΠ (+0,44%) και τη Jumbo (+0,51%).

Αντίθετα, σημαντικές απώλειες, πέραν της Coca-Cola HBC, σημείωσαν:

  • Motor Oil: -4,64%
  • ΕΛΠΕ: -4,64%
  • Titan: -4,18%
  • ElvalHalcor: -3,53%
  • Metlen: -2,66%

Οι πιέσεις επεκτάθηκαν σε μεγάλο μέρος της υψηλής κεφαλαιοποίησης, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη συνολική εικόνα της συνεδρίασης.

Η εικόνα των χρηματιστηριακών δεικτών

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 1,94%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,20%.

Στο σύνολο της αγοράς:

  • 34 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά.
  • 75 μετοχές υποχώρησαν.
  • 10 μετοχές παρέμειναν αμετάβλητες.

Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Δάιος (+10,00%) και της Attica Συμμετοχών (+4,55%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν η Coca-Cola HBC (-14,12%) και η Frigoglass (-7,39%).

Οι μετοχές με τον μεγαλύτερο όγκο και τζίρο

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν:

  • Πειραιώς: 43.989.116 μετοχές.
  • Eurobank: 12.904.581 μετοχές.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραψαν:

  • Πειραιώς: 421,25 εκατ. ευρώ.
  • Εθνική Τράπεζα: 63,77 εκατ. ευρώ.

Η σημαντική συμμετοχή της συναλλαγής πακέτου της Πειραιώς στον συνολικό τζίρο δείχνει ότι η εκτόξευση της αξίας συναλλαγών δεν οφειλόταν αποκλειστικά σε συναλλαγές της κανονικής συνεδρίασης.

Πώς έκλεισαν οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης

ΜετοχήΤιμή κλεισίματοςΜεταβολή
AKTOR9,9300 €-1,68%
Allwyn11,3000 €-0,75%
Τράπεζα Κύπρου10,7500 €-1,56%
CrediaBank0,9380 €-1,26%
Metlen47,5000 €-2,66%
Optima Bank13,7300 €+1,85%
Titan47,2000 €-4,18%
Alpha Bank4,6800 €-1,18%
Aegean Airlines11,3100 €-1,14%
Viohalco15,2200 €-0,91%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ39,9400 €-2,35%
ΔΑΑ11,9300 €-1,40%
ΔΕΗ23,7000 €+1,11%
Coca-Cola HBC50,5000 €-14,12%
ΕΛΠΕ16,2500 €-4,64%
ElvalHalcor3,4200 €-3,53%
Εθνική Τράπεζα16,8000 €+1,20%
ΕΥΔΑΠ13,6800 €+0,44%
Eurobank4,7070 €+2,28%
Lamda Development5,9650 €-0,75%
Motor Oil59,5500 €-4,64%
Jumbo27,6000 €+0,51%
ΟΛΠ43,8500 €-0,79%
ΟΤΕ18,8900 €-1,31%
Πειραιώς9,8000 €-0,24%

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με σαφή επικράτηση των πωλητών, με την Coca-Cola HBC να αποτελεί τον βασικό αρνητικό πρωταγωνιστή.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στις εξελίξεις γύρω από τις δραστηριότητες του ομίλου στη Ρωσία και στις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν για την εταιρεία.

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