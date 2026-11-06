Μαριάντα Πιερίδη: Στο νοσοκομείο η τραγουδίστρια – «Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς»

Μια απρόσμενη περιπέτεια με την υγεία της αντιμετωπίζει η Μαριάντα Πιερίδη, η οποία βρέθηκε στο νοσοκομείο την Παρασκευή (6/11), προκαλώντας ανησυχία στους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή τραγουδίστρια γνωστοποίησε την κατάσταση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία από το ιδιωτικό νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», στην οποία διακρίνεται το χέρι της με τοποθετημένο ορό.

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Αρχικά, η ίδια δεν γνώριζε τι ακριβώς είχε προκαλέσει την αδιαθεσία της, αναφέροντας το άγχος και την κούραση ως πιθανά αίτια.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα επανήλθε με νέα ανάρτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό και ότι χρειάζεται ξεκούραση και φροντίδα.

Η πρώτη ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη από το νοσοκομείο

Το μεσημέρι της Παρασκευής, η Μαριάντα Πιερίδη δημοσίευσε φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, συνοδεύοντάς την με ένα μήνυμα που προκάλεσε ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας της.

Η τραγουδίστρια έγραψε:

«Και από τη χαρά περνάς σε κάτι που ακριβώς, δεν ξέρω ακόμα τι είναι. Το άγχος, η κούραση κάτι άλλο; Θα δείξει. Μόνο θετικές σκέψεις και ευχηθείτε μου να είναι όλα καλά».

Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει ένα απρόοπτο πρόβλημα υγείας, χωρίς να αναφέρει κάποια διάγνωση.

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Η αναφορά της στο άγχος και στην κούραση αποτύπωνε τις δικές της αρχικές σκέψεις για το τι μπορεί να είχε συμβεί, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ότι κάποιος από αυτούς τους παράγοντες ευθυνόταν για την αδιαθεσία της.

Η δημοσίευση προκάλεσε την κινητοποίηση των διαδικτυακών της φίλων, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές για γρήγορη ανάρρωση.

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«Μη μου ανησυχείτε» – Το νεότερο μήνυμα για την υγεία της

Μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, η τραγουδίστρια θέλησε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν για την υγεία της.

Μέσα από νέο Instagram story ενημέρωσε ότι η κατάσταση δεν είναι σοβαρή και ότι το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε εγκαίρως.

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«Αγαπημένοι μου μη μου ανησυχείτε! Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό, το προλάβαμε νωρίς και με λίγη ξεκούραση και φροντίδα θα είμαι πολύ σύντομα πάλι κοντά σας!», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για τα μηνύματα συμπαράστασης και την αγάπη που της έδειξαν.

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«Σας ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και για όλη την αγάπη σας και τη θετική σας ενέργεια. Σας στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά. Ξεκούραση για σήμερα και η μανούλα παρέα», πρόσθεσε.

Η δεύτερη ανάρτηση είχε σαφώς πιο αισιόδοξο τόνο, καθώς η Μαριάντα Πιερίδη εμφανίστηκε καθησυχαστική για την πορεία της υγείας της.

Τι είναι γνωστό για την κατάσταση της υγείας της

Παρότι η Μαριάντα Πιερίδη επιβεβαίωσε ότι χρειάστηκε ιατρική φροντίδα, δεν έχει αποκαλύψει ποιο ακριβώς πρόβλημα υγείας αντιμετώπισε.

Η ίδια περιορίστηκε στην ενημέρωση ότι η κατάσταση δεν είναι σοβαρή, ότι το πρόβλημα εντοπίστηκε εγκαίρως και ότι χρειάζεται να ξεκουραστεί.

Η τραγουδίστρια δεν ανέφερε συγκεκριμένη διάγνωση ούτε έδωσε χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή της στις επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Προς το παρόν, το σημαντικότερο είναι ότι, σύμφωνα με τη δική της ενημέρωση, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει την αρχική ανησυχία που είχε δημιουργήσει η φωτογραφία από το νοσοκομείο.

Η Μαριάντα Πιερίδη ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν στο πλευρό της με τις ευχές και τα μηνύματά τους, εκφράζοντας την προσδοκία ότι σύντομα θα επιστρέψει στην καθημερινότητά της.