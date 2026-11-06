Αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης σε 26 περιοχές της χώρας – Τι αλλάζει

Την δυνατότητα ανέγερσης επιπλέον ορόφων αλλά και την ανάγκη για περισσότερους δρόμους, χώρους πρασίνου και κοινόχρηστες υποδομές για 26 περιοχές της χώρας προβλέπει ο νέος πολεοδομικός σχεδιασμός.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, αυτό προκύπτει από τις μελέτες για τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ), που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

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Με βάση τα προβλεπόμενα από τις υπό διαβούλευση μελέτες η δυνατότητα πρόσθετης δόμησης ανέρχεται συνολικά σε 1.854.688 τετραγωνικά μέτρα, σε 26 δημοτικές ενότητες, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, την Αχαΐα, το Ηράκλειο, τα Χανιά, τη Μαγνησία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα, τη Δράμα και την Καστοριά.

Γι’ αυτές τις δημοτικές ενότητες, δημιουργούνται 91 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης. Σημειώνεται πως ο πρώτος κύκλος των μελετών περιλαμβάνει συνολικά 194 ΖΥΣ σε 50 δημοτικές ενότητες. Αυτό σημαίνει, πως σταδιακά, το επόμενο διάστημα, θα τεθούν στη δημόσια διαβούλευση, επιπλέον 103 προτεινόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, σε 24 δημοτικές ενότητες, οι οποίες αφορούν 37 επιπλέον ΖΥΣ στην Ανατολική Αττική, 55 στην Κεντρική Μακεδονία, 8 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και 3 στη Στερεά Ελλάδα.

Οι ΖΥΣ αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, η οποία επιτρέπει την αξιοποίηση οικοδομικών δικαιωμάτων, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο αρχικό ακίνητο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα υπάρχουν 3.837 ενεργοί τίτλοι μεταφοράς συντελεστή δόμησης, που αντιστοιχούν σε περίπου 428.600 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, η δυνητική προσφορά οικοδομικών δικαιωμάτων, συνολικά στις μελετώμενες περιοχές των 194 ΖΥΣ, εκτιμάται σε περίπου 16,4 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα.

Πού αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης

Σε ό,τι αφορά την αύξηση του συντελεστή δόμηση στις ΖΥΣ προτείνεται:

στην Κηφισιά από 0,50 έως 1,00.

στη Λυκόβρυση από 0,80 σε 1,00.

σε βιομηχανικές περιοχές της Μεταμόρφωσης από 1,00 σε 1,60.

στη Νέα Ερυθραία από 0,60 σε 0,70.

στη Νέα Ιωνία από 0,80 σε 1,40 και στις δύο βιομηχανικές περιοχές από 1,00 σε 1,60.

στο Νέο Ψυχικό από 1,20 σε 1,30.

στη Φιλοθέη από 0,60 σε 0,80.

στο Ψυχικό από 0,60 σε 0,80.

στου Παπάγου από 1,00 σε 1,20.

στον Χολαργό από 1,20 έως 1,50 (ανάλογα την ΠΕ).

στο Χαλάνδρι από 0,80 έως 1,30 (ανάλογα την ΠΕ).

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί, πως τα εύρη των συντελεστών δόμησης αποτυπώνουν τις ελάχιστες και τις μέγιστες τιμές των επιμέρους προτάσεων και δεν σημαίνουν ενιαία αύξηση σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα, αλλά σε συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα.