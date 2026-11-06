Με δωρεά της Πειραιώς η ανάπλαση της Βόρειας Όψης του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ

Εγκαινιάστηκε χθες, το έργο ανάπλασης της Βόρειας Όψης του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στο Στρατόπεδο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ», το οποίο πραγματοποιήθηκε με δωρεά της Πειραιώς. Η τελετή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Πειραιώς Χρήστου Μεγάλου.

Το έργο φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου γλύπτη, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνου Βαρώτσου. Ειδικότερα, η σχεδίαση της νέας βιοκλιματικής Βόρειας Όψης αναβαθμίζει αισθητικά το κεντρικό κτίριο και περιορίζει παράλληλα, την ενεργειακή κατανάλωση.

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Με την παρουσίαση της Βόρειας Όψης και σε συνδυασμό με το γλυπτό έργο του κ. Βαρώτσου «Κιβωτός Εθνικής Μνήμης», την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και τη βιοκλιματική πρόσοψη της κεντρικής εισόδου του ΥΠΕΘΑ, ολοκληρώθηκε η εξωτερική αρχιτεκτονική αναμόρφωση του κεντρικού κτιρίου. Επίσης, η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου συμπληρώνεται με τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου και τον νέο αρχιτεκτονικό φωτισμό, η μελέτη του οποίου ήταν αποτέλεσμα της συνεργασίας του κ. Βαρώτσου με την Ελευθερία Ντεκώ.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων του κεντρικού κτιρίου, με σκοπό τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και μετατροπή του ΥΠΕΘΑ σε ένα από το πιο σύγχρονα, λειτουργικά και καλαίσθητα Υπουργεία.

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Nίκος Δένδιας επισήμανε τον ριζικό μετασχηματισμό των Ενόπλων Δυνάμεων που συντελείται στο πλαίσιο της «Ατζέντα 2030». Αναφερόμενος στην αναμόρφωση του κεντρικού κτιρίου του ΥΠΕΘΑ, σημείωσε ότι «είναι και αυτό μέρος της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων και βασίστηκε στη γενναία ιδιωτική χορηγία, όπως πολλές φορές στην ιστορία μας, όπως στα χρόνια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, τα μεγάλα έργα, ο ίδιος ο μέγας αθηναϊκός στόλος βασιζόταν στο θεσμό της χορηγίας. Τη δωρεά δηλαδή του έχοντος για το κοινό καλό. Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σήμερα που παρουσιάζουμε τη Βόρεια Όψη του κτιρίου, προς την Τράπεζα Πειραιώς, τους μετόχους της, τα στελέχη της και ειδικά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κύριο Χρήστο Μεγάλου, για τη χορηγία των 10 εκατομμυρίων, που μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε αυτήν την όψη επί τη βάσει των σχεδίων του Κώστα Βαρώτσου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου ανέφερε: «Η ολοκλήρωση αυτού του εμβληματικού έργου αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευση της Πειραιώς να συμβάλλει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και διαχρονική αξία. Η ανάπλαση του κεντρικού κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναδεικνύει το κύρος ενός θεσμού που υπηρετεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας, αντανακλώντας παράλληλα τη δυναμική μιας σύγχρονης Ελλάδας. Για την Πειραιώς, η στήριξη έργων που ενισχύουν τους θεσμούς και δημιουργούν αξία για την κοινωνία αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα και ευθύνη».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο δημιουργός του έργου της ανάπλασης, καθηγητής Κωνσταντίνος Βαρώτσος, ενώ στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδας κ.κ. Ιερώνυμου Β’, Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των δικαστικών αρχών, των διπλωματικών αντιπροσωπειών και άλλων Φορέων.