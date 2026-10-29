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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΤ: Αμετάβλητα στο 2,5% τα επιτόκια – Προβλέπεται αύξηση 2,75% τον Δεκέμβριο

Μετά τις αυξήσεις του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου

ΕΚΤ: Αμετάβλητα στο 2,5% τα επιτόκια – Προβλέπεται αύξηση 2,75% τον Δεκέμβριο
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια κάνοντας μια παύση στον κύκλο νομισματικής σύσφιξης, μετά τις αυξήσεις του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου.

Το επιτόκιο καταθέσεων παρέμεινε στο 2,50%, το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης στο 2,65% και το επιτόκιο οριακής χρηματοδότησης στο 2,90%.

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Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρωζώνη βρίσκεται αντιμέτωπη με την αναζωπύρωση του πληθωρισμού λόγω της ενεργειακής κρίσης και τη σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού στις αγορές ομολόγων.

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, πλησιάζοντας το διπλάσιο του στόχου της ΕΚΤ, καθώς οι υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου επιβαρύνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της κεντρικής τράπεζας δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής ισχυρές ενδείξεις ότι οι ενεργειακές ανατιμήσεις μεταφέρονται ευρύτερα στους μισθούς και στις υπόλοιπες τιμές, στοιχείο που προσφέρει περιθώριο αναμονής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η Γαλλία, όπου οι δημοσιονομικές πιέσεις και η πολιτική αβεβαιότητα έχουν οδηγήσει σε έντονη άνοδο των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης και ενδέχεται να περιορίσει την οικονομική δραστηριότητα.

Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται πλέον στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg, οι οικονομολόγοι προβλέπουν ακόμη μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης, που θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,75%.

Πρόσθετη διάσταση στις εξελίξεις δίνει η ανακοίνωση της Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027, πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

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