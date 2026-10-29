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ΔΙΕΘΝΗ

Κριστίν Λαγκάρντ: Γιατί εμφανίστηκε με τσιρότα στο πρόσωπο όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ΕΚΤ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εξήγησε ότι υποβλήθηκε σε μικρή χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση καρκινικής βλάβης του δέρματος, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για τη σημασία των τακτικών δερματολογικών ελέγχων.

Κριστίν Λαγκάρντ: Γιατί εμφανίστηκε με τσιρότα στο πρόσωπο όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ΕΚΤ
Η Κριστίν Λαγκάρντ εμφανίστηκε με τσιρότα στο πρόσωπο κατά την ανακοίνωση της αποχώρησής της από την ΕΚΤ, εξηγώντας ότι είχε υποβληθεί σε μικρή χειρουργική επέμβαση.
DEBATER NEWSROOM

Ερωτήματα προκάλεσε η εμφάνιση της Κριστίν Λαγκάρντ με τσιρότα στο πρόσωπό της, κατά την ανακοίνωση της επικείμενης αποχώρησής της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η εικόνα της προέδρου της ΕΚΤ τράβηξε την προσοχή, με την ίδια να δίνει την εξήγηση για τα εμφανή σημάδια στο πρόσωπό της.

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Όπως αποκάλυψε, είχε υποβληθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα σε μικρή χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθεί καρκινική βλάβη από το δέρμα της.

Σύμφωνα με το Politico, η σχετική αναφορά έγινε σε εσωτερικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους εργαζομένους της ΕΚΤ.

Η αποκάλυψη της Λαγκάρντ για τη χειρουργική επέμβαση

Η Κριστίν Λαγκάρντ θέλησε να εξηγήσει στους εργαζομένους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας γιατί εμφανιζόταν με τσιρότα στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Politico, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε για την αφαίρεση μικρής καρκινικής δερματικής βλάβης.

Η ίδια αξιοποίησε την ευκαιρία για να προτρέψει όσους παρακολουθούσαν το μήνυμά της να εξετάζουν τακτικά το δέρμα τους.

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Η προτροπή της ανέδειξε τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των δερματικών αλλοιώσεων.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες επιβεβαιωμένες λεπτομέρειες για τον ακριβή τύπο της βλάβης ή την περαιτέρω ιατρική παρακολούθησή της.

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Η ανακοίνωση για την αποχώρησή της από την ΕΚΤ

Η εμφάνιση της Λαγκάρντ συνέπεσε με μια σημαντική ανακοίνωση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως έγραψε το DEBATER, η Κριστίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την προεδρία της ΕΚΤ στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

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Η ανακοίνωση της αποχώρησής της σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην ηγεσία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού θεσμού.

Ήδη, όπως έχει αναφέρει το DEBATER, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη διαδικασία διαδοχής της Λαγκάρντ και τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την προεδρία της ΕΚΤ.

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Το μήνυμα για την πρόληψη

Πέρα από την πολιτική και οικονομική σημασία της ανακοίνωσης, η αναφορά της Λαγκάρντ στη χειρουργική επέμβαση έδωσε και μια προσωπική διάσταση στην εμφάνισή της.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ επέλεξε να εξηγήσει δημόσια την παρουσία των επιθεμάτων και να ενθαρρύνει τον τακτικό έλεγχο του δέρματος.

Η έγκαιρη εξέταση ύποπτων δερματικών αλλοιώσεων από δερματολόγο αποτελεί βασικό μέτρο για την αναγνώριση πιθανών κακοηθειών.

Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει ότι η επέμβαση σχετίζεται με την απόφαση της Λαγκάρντ να αποχωρήσει από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η ίδια, άλλωστε, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, τόσο για τις αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τα επιτόκια και τον πληθωρισμό όσο και για τη διαδοχή της στην κορυφή του θεσμού.

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