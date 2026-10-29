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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται αύριο 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους

Ποιους αφορούν

ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται αύριο 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
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Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ενημερώνει ότι αύριο, Παρασκευή 30/10/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2026, συνολικού ύψους 187.722.460,23 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

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Επίδομα Γέννησης, 9.563 δικαιούχοι, 12.580.728,15 ευρώ

Επίδομα Στέγασης, 153.594 δικαιούχοι, 18.153.248,55 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα), 143.635 δικαιούχοι, 33.168.974,39 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα), 582 δικαιούχοι, 136.818,27 ευρώ

Αναπηρικά, 214.974 δικαιούχοι, 100.345.698,95 ευρώ

Επίδομα Ομογενών, 4.807 δικαιούχοι, 171.239,63 ευρώ

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Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982, 11.295 δικαιούχοι, 4.451.965,14 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 24.495 δικαιούχοι, 10.347.930,39 ευρώ

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Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 434 δικαιούχοι, 141.565,05 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας, 14.132 δικαιούχοι, 3.450.536,27 ευρώ

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Έξοδα Κηδείας, 99 δικαιούχοι, 78.236 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, 3.808 δικαιούχοι, 1.991.700 ευρώ

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Κόκκινα Δάνεια, 2.899 δικαιούχοι, 245.397,90 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, 16 δικαιούχοι, 16.000 ευρώ

Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια, 6 δικαιούχοι, 23.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες, 436 δικαιούχοι, 45.751,89 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής, 626 δικαιούχοι, 492.450,58 ευρώ

Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής, 15 δικαιούχοι, 25.530 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού, 2.373 δικαιούχοι, 1.855.689,07 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων 587.789

Σύνολο καταβολών 187.722.460,23 ευρώ

Υπενθυμίζεται, ότι τα Επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

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