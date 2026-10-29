Ελένη Μενεγάκη: «Βουτιά» 86,7% στον τζίρο της εταιρείας της – Από τα 1,21 εκατ. στα 161.000 ευρώ

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας της Ελένης Μενεγάκη κατά τη χρήση του 2025, με τον τζίρο να σημειώνει πτώση 86,7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η εξέλιξη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά μια χρονιά κατά την οποία η γνωστή παρουσιάστρια απείχε από την τηλεόραση, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με το MEGA το καλοκαίρι του 2024.

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Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το BusinessNews.gr, η εταιρεία Μ WINNER Ι.Κ.Ε. εμφάνισε κύκλο εργασιών 161.547,38 ευρώ το 2025, έναντι περίπου 1,21 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, η επιχείρηση πέρασε από την κερδοφορία σε ζημιογόνο αποτέλεσμα, καταγράφοντας καθαρές ζημιές ύψους 26.031,88 ευρώ, ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε εμφανίσει κέρδη 674.440,22 ευρώ.

Ελένη Μενεγάκη: Τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας της

Η σύγκριση των οικονομικών επιδόσεων της Μ WINNER Ι.Κ.Ε. για τα δύο διαδοχικά έτη αποτυπώνει τη σημαντική μεταβολή στα έσοδα και την κερδοφορία.

Οικονομικό μέγεθος 2024 2025 Κύκλος εργασιών 1,21 εκατ. € 161.547 € Καθαρό αποτέλεσμα +674.440 € -26.032 € Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων +857.886 € -45.520 € Αποτέλεσμα προ φόρων +866.176 € -26.032 €

Η πτώση του κύκλου εργασιών κατά 86,7% αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταβολή στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας.

Αξιοσημείωτη είναι και η αλλαγή στο τελικό αποτέλεσμα, καθώς η εταιρεία πέρασε από καθαρά κέρδη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ζημιές.

Πρόκειται, ωστόσο, για τα οικονομικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης εταιρείας και όχι για αποτύπωση της συνολικής προσωπικής περιουσίας ή των εισοδημάτων της παρουσιάστριας.

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Μειώθηκαν και οι δαπάνες της εταιρείας

Παρά τη μεγάλη υποχώρηση του τζίρου, η εταιρεία περιόρισε ορισμένες κατηγορίες εξόδων κατά τη διάρκεια του 2025.

Ειδικότερα, οι δαπάνες για παροχές σε εργαζομένους διαμορφώθηκαν σε 115.076,85 ευρώ, έναντι 172.253,97 ευρώ το 2024.

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Τα λοιπά έξοδα και οι ζημιές μειώθηκαν σε 145.425,54 ευρώ, από 186.553,58 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Αντίστοιχα, οι αποσβέσεις περιορίστηκαν σε 50.638,41 ευρώ, έναντι 66.999,19 ευρώ το 2024.

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Παρά τις μειώσεις αυτές, η σημαντική κάμψη των εσόδων είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή ζημιών.

Ποια οικονομικά μεγέθη παρουσίασαν αύξηση

Δεν κινήθηκαν, πάντως, όλα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας πτωτικά.

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Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αυξήθηκαν από 38.597,93 ευρώ το 2024 σε 74.083,65 ευρώ το 2025.

Επίσης, τα έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 29.369,62 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με τα 28.740,93 ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αυξήσεις δεν ήταν αρκετές για να αντισταθμίσουν τη μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών.

Η αποχή της Ελένης Μενεγάκη από την τηλεόραση

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας δημοσιοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελένη Μενεγάκη εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός καθημερινού τηλεοπτικού προγράμματος.

Η παρουσιάστρια ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με το MEGA το καλοκαίρι του 2024, αποχωρώντας από την καθημερινή τηλεοπτική ζώνη ύστερα από μια πολυετή παρουσία.

Έκτοτε, διατηρεί επικοινωνία με το κοινό της κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το ενδεχόμενο επιστροφής της στην τηλεόραση εξακολουθεί να απασχολεί τα δημοσιεύματα για τον χώρο των media.

Μάλιστα, όπως είχε γράψει το DEBATER, η Ελένη Μενεγάκη είχε απαντήσει με χιούμορ σε ακόλουθό της που της ζητούσε να επιστρέψει τηλεοπτικά.

Η απουσία τηλεοπτικής εκπομπής αποτελεί μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο οικονομικών χρήσεων. Ωστόσο, από τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια σε ποιον βαθμό η πτώση του τζίρου συνδέεται με την τηλεοπτική αποχή, καθώς δεν παρουσιάζεται αναλυτική κατανομή των εσόδων ανά δραστηριότητα.

Τι δείχνει η σύγκριση 2024 και 2025

Η οικονομική εικόνα της Μ WINNER Ι.Κ.Ε. αποτυπώνει μια έντονη μεταβολή μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Το 2024 η εταιρεία εμφάνιζε κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ και σημαντική κερδοφορία. Το 2025 τα έσοδά της περιορίστηκαν στα 161.547 ευρώ, με το τελικό αποτέλεσμα να περνά σε αρνητικό έδαφος.

Η μείωση των λειτουργικών δαπανών και η αύξηση ορισμένων άλλων εσόδων δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν τη συνολική εικόνα.

Τα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τη χρήση του 2025 και δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα για την οικονομική πορεία της εταιρείας κατά το 2026.