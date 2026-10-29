Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας: Απορρίφθηκε η έφεση της υπουργού – Παραμένει η συνεπιμέλεια των παιδιών

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στη δικαστική διαμάχη της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα για την επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών τους, καθώς το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση της υπουργού Τουρισμού, με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλειά τους.

Με την υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφασή του, το δικαστήριο διατήρησε το καθεστώς πλήρους συνεπιμέλειας, όπως είχε οριστεί με την πρωτόδικη απόφαση.

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Αυτό σημαίνει ότι τα δύο παιδιά θα συνεχίσουν να διαμένουν εναλλάξ στις κατοικίες των γονέων τους, με ισόχρονη κατανομή του χρόνου διαμονής τους.

Τι αποφάσισε το Εφετείο Αθηνών

Η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη είχε εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2026 και περιλάμβανε δύο βασικά αιτήματα.

Το πρώτο αφορούσε την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον συνθέτη Μίνωα Μάτσα.

Το δεύτερο αφορούσε την ανατροπή της πρωτόδικης κρίσης ως προς τους λόγους λύσης του γάμου τους.

Και τα δύο αιτήματα απορρίφθηκαν επί της ουσίας από το Εφετείο, το οποίο διατήρησε την προηγούμενη δικαστική ρύθμιση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της απόφασης που έχουν δημοσιοποιηθεί, το δικαστήριο συνεκτίμησε το συμφέρον των ανήλικων παιδιών και την ανάγκη για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους.

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Στο πλαίσιο αυτό, διατηρήθηκε η ενεργή συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή τους.

Παραμένει η ισόχρονη διαμονή των παιδιών

Η νέα εφετειακή απόφαση διατηρεί τη ρύθμιση που είχε προβλεφθεί με την υπ’ αριθμ. 2226/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

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Εκείνη η απόφαση προέβλεπε πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από την Όλγα Κεφαλογιάννη και τον Μίνωα Μάτσα.

Παράλληλα, είχε καθοριστεί η εναλλασσόμενη κατοικία τους, ώστε να περνούν ισόχρονο διάστημα με καθέναν από τους δύο γονείς.

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Το συγκεκριμένο καθεστώς παραμένει σε ισχύ και μετά τη νέα δικαστική κρίση.

Το ιστορικό της δικαστικής διαμάχης

Η δικαστική αντιπαράθεση των δύο πρώην συζύγων για την επιμέλεια των παιδιών τους έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη.

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Από τον Σεπτέμβριο του 2024 έχουν προηγηθεί δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τη γονική μέριμνα και την καθημερινότητα των δύο ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της εκδίκασης της έφεσης, η πλευρά της Όλγας Κεφαλογιάννη είχε εκφράσει προβληματισμό για τις συχνές εναλλαγές κατοικίας των παιδιών και τις επιπτώσεις που, κατά την άποψή της, θα μπορούσαν να έχουν στην καθημερινότητά τους.

Από την πλευρά του, ο Μίνως Μάτσας είχε υποστηρίξει ότι η συνεπιμέλεια λειτουργεί ομαλά και ότι η παρουσία και των δύο γονέων είναι σημαντική για τα παιδιά.

Με τη νέα απόφαση, το Εφετείο διατηρεί το υφιστάμενο πλαίσιο επιμέλειας και διαμονής, χωρίς να κάνει δεκτό το αίτημα της υπουργού Τουρισμού για αλλαγή του.