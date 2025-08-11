Απώλειες για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – Έκλεισε με πτώση λόγω του πληθωρισμού
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 200,52 μονάδων
Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη δημοσιοποίηση νέων στοιχείων σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 200,52 μονάδων (–0,45%), στις 43.975,09 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 64,62 μονάδων (–0,30%), στις 21.385,40 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 16 μονάδων (–0,25%), στις 6.373,45 μονάδες.
