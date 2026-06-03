Σοκαριστικό τροχαίο στη Ναύπακτο: Ηλικιωμένος οδηγός ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και πήρε σβάρνα τραπεζοκαθίσματα και δίκυκλα (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης, 3 Ιουνίου, στη Ναύπακτο, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το lepantortv, ηλικιωμένος οδηγός που κινούνταν από τη Λαγκαδούλα προς το λιμάνι της πόλης, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του. Αφού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με μεγάλη ταχύτητα, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, παρέσυρε τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων και έξι σταθμευμένα δίκυκλα, ενώ στη συνέχεια προσέκρουσε σε δύο ακόμη οχήματα πριν ακινητοποιηθεί.

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Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, καθώς το όχημα διέσχισε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μια γυναίκα αντιλήφθηκε εγκαίρως τον κίνδυνο και έσπρωξε ένα μικρό κορίτσι μέσα σε παρακείμενο κατάστημα, αποτρέποντας πιθανό τραυματισμό.

Την ίδια ώρα, λίγα μόλις λεπτά πριν από το ατύχημα, στα τραπεζοκαθίσματα που παρέσυρε το όχημα καθόταν παρέα νεαρών που απολάμβανε τον καφέ της, γεγονός που αναδεικνύει πόσο σοβαρές θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στο συμβάν διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.