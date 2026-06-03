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Κρήτη: Διάσωση 37 μεταναστών στα νότια της Γαύδου – Μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη

Καλές οι καιρικές συνθήκες

Κρήτη: Διάσωση 37 μεταναστών στα νότια της Γαύδου – Μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος

Επιχείρηση περισύλλεξης μεταναστών πραγματοποιήθηκε από δυνάμεις του Λιμενικού και της Frontex στα νότια της Κρήτης την Τετάρτη (3/6) καθώς συνεχίζεται η αδιάκοπη έλευση ροών στα νότια της χώρας.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε διάσωση 37 μεταναστών που επιβαίναν σε λέμβο στην θαλάσσια περιοχή 42 Ν.Μ. νοτιοανατολικά της Γαύδου.

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Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

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