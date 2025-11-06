Απόπειρα απάτης στο πρόγραμμα “Ανακαινίζω – Νοικιάζω” – Σπίτι δηλώθηκε από… 20 διαφορετικούς ιδιοκτήτες

Μεγάλες απάτες με ακίνητα έχουν φέρει οι έλεγχοι του προγράμματος “Ανακαινίζω – Νοικιάζω” το τελευταίο καιρό.

Μάλιστα, οι έλεγχοι έφεραν στο φως δεκάδες περιπτώσεις με ψευδή ή ελλιπή στοιχεία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής. Μία από αυτές, φάνηκε ότι ένα σπίτι είχε δηλωθεί 20 φορές από διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Εντοπίστηκαν επίσης εκτεταμένες δηλώσεις για ακίνητα εκτός σχεδίου, όπου οι έλεγχοι ιδιοκτησίας και καταλληλότητας είναι πιο απαιτητικοί.

Το οικονομικό κίνητρο είναι ισχυρό καθώς η επιδότηση καλύπτει έως το 50% του κόστους ανακαίνισης με ανώτατο ποσό 10.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο θα μισθωθεί για συγκεκριμένο διάστημα. Αυτός ακριβώς ο συνδυασμός επιδότησης και ταχείας διαδικασίας προσέλκυσε και επιτήδειους, με αποκορύφωμα το ακίνητο που δηλώθηκε είκοσι φορές από διαφορετικούς αιτούντες, όπως μεταδίδει η Καθημερινή.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε στον Έβρο, όπου συσσωρεύτηκαν αιτήσεις για κτίσματα που κρίθηκαν ακατάλληλα για κατοίκηση ή δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. Μέχρι τις 24.10 είχαν εγκριθεί 3.794 αιτήσεις, ενώ 2.978 απορρίφθηκαν κυρίως λόγω ψευδών δηλώσεων στο Ε9.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται επαναλαμβανόμενα e-mails και ίδιοι τηλεφωνικοί αριθμοί σε πολλαπλές αιτήσεις, λάθη στα στοιχεία ιδιοκτησίας, καθώς και προσπάθειες ένταξης ακινήτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές για ενοικίαση.

Ο τεχνικός σύμβουλος του προγράμματος, σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ, μπλοκάρει τέτοιες περιπτώσεις πριν την εκταμίευση και εισηγείται απορρίψεις ή ανακλήσεις εγκρίσεων.