Έρχονται σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα “Ανακαινίζω” – Τι εξετάζεται

Το ενδεχόμενο να μειωθεί το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για την ένταξη στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των κλειστών κατοικιών που μπορούν να αξιοποιηθούν, αποκάλυψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως η σχετική αλλαγή στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» εξετάζεται σε συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ απαιτείται και η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

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«Είμαστε σε συζήτηση με την αρμόδια υπουργό για να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε αυτό το ποσοστό, έτσι ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια. Περιμένουμε την έγκριση, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόγραμμα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη ληφθεί οριστική απόφαση.

Σήμερα, προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει τουλάχιστον το 50% της κυριότητας ή την επικαρπία του ακινήτου.

Όπως εξήγησε, για τις κλειστές κατοικίες η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες είτε να τις αξιοποιήσουν οι ίδιοι είτε να τις διαθέσουν προς ενοικίαση.

Η πρώτη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω» αφορά αποκλειστικά τα κλειστά ακίνητα, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να ακολουθήσει δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει και κατοικίες οι οποίες ήδη χρησιμοποιούνται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στις πρώτες ημέρες λειτουργίας του προγράμματος περισσότεροι από 100.000 πολίτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις.

Από αυτές, περίπου 1.500 αφορούν κλειστές κατοικίες, δηλαδή ακίνητα που εμφανίζουν μηδενική ή πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία δύο χρόνια.

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Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, στόχος του προγράμματος είναι είτε η επαναφορά αυτών των κατοικιών στην αγορά ενοικίασης, με υποχρεωτική μίσθωση πέντε ετών και σταθερό ενοίκιο για τα τρία πρώτα χρόνια, είτε η ιδιοκατοίκησή τους, έπειτα από εργασίες ανακαίνισης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο αναπληρωτής υπουργός στον νέο τρόπο χρηματοδότησης των εργασιών ανακαίνισης.

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Όπως είπε, τα ποσά της επιδότησης θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και οι πληρωμές προς υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, προμηθευτές και λοιπούς επαγγελματίες θα πραγματοποιούνται απευθείας από το πρόγραμμα, αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

Με τον τρόπο αυτό, όπως σημείωσε, οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να προκαταβάλλουν τα χρήματα και να περιμένουν στη συνέχεια την επιστροφή τους.

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Αναφερόμενος στην πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης, ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, παραληφθεί και πιστοποιηθεί όλα τα έργα, ενώ το τελικό αίτημα εκταμίευσης θα υποβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως είπε, το τελευταίο αίτημα αφορά ποσό 3,5 δισ. ευρώ, ενώ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε καθημερινή συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία ώστε να μην χαθεί κανένας διαθέσιμος πόρος.

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Ο Νίκος Παπαθανάσης ανακοίνωσε ακόμη ότι από τον Οκτώβριο θα ενεργοποιηθεί νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για πολύ μικρές επιχειρήσεις, ατομικές και επαγγελματίες, με δυνατότητα δανεισμού με επιτόκιο περίπου 0,35%.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι το πρόγραμμα ενίσχυσης νέων πτυχιούχων ολοκληρώνεται άμεσα, με 1.300 αιτήσεις, επισημαίνοντας ότι όλοι όσοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση θα εγκριθούν και θα λάβουν επιδότηση ύψους 13.000 ευρώ.

Επιπλέον, προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανοίξουν τρία νέα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, με ποσοστό επιδότησης που μπορεί να φτάσει έως και το 67%, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε επενδυτικά σχέδια που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην εμπορική όσο και στην αμυντική βιομηχανία.

Ερωτηθείς για την ακρίβεια, ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι εξετάζονται νέα μέτρα μετά τη σύσκεψη με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να διατηρηθούν οι τιμές υπό έλεγχο και όπου είναι δυνατόν να μειωθούν, ενώ επισήμανε ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, η μείωση της ανεργίας και οι αυξήσεις των μισθών αποτελούν βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά.