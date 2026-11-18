Στο Ζεφύρι έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος ο 44χρονος υπαρχιπυροσβέστης Ηλίας Βαλατσός, με την κηδεία του να τελείται σήμερα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και οδύνης, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου «Άγιος Βασίλειος».

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκαν λίγο πριν τις 10 το πρωί στο κοιμητήριο του Περιστερίου για να πουν το τελευταίο αντίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φέρετρο με τη σορό του 44χρονου ήταν καλυμμένο με την ελληνική σημαία ενώ η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος τον συνόδευσε στην τελευταία του κατοικία.

Νωρίτερα, στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, όπου υπηρετούσε ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, οι συνάδελφοί του πυροσβέστες τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του και στη συνέχεια φώναξαν “Αθάνατος”, αποτίοντάς του φόρο τιμής. Από εκεί η νεκρώσιμη πομπή κατευθύνθηκε στο Δημοτικό Κοιμητήριο Περιστερίου για να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή.

Στην εξόδιο ακολουθία και στην ταφή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρος Καμπούρης, ενώ στεφάνι είχε αποστείλει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς.

Ιδιαίτερα συγκινητική και συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η στιγμή ανάγνωσης των επικήδειων.

Ο διοικητής του 10ου Πυροσβεστικού Σταθμού Αθηνών κατά τη διάρκεια εκφώνησής του, έκανε λόγο για έναν «εξαιρετικό συνάδελφο», υπόδειγμα αρετής, φιλότιμο και συνεπή στα καθήκοντά του».

«Από τη μέρα της κατάταξής σου τίμησες το Πυροσβεστικό Σώμα, φέροντας πάντα εις πέρας τα καθήκοντα που σου ανέθεταν με αποτελεσματικότητα και ευθύνη», ανέφερε και προσέθεσε: «Η μορφή σου και η συμπεριφορά σου ήταν ενός εξαίρετου ανθρώπου και συναδέλφου. Υπόδειγμα αρετής, χαρακτήρας ευθύς, ηθικός, μετριόφρων, υπερήφανος και αξιοπρεπής. Σταθερός και αλύγιστος. Υπήρξες πάντα δίκαιος, φιλότιμος και συνεπής στα καθήκοντά σου». Στη συνέχεια εξέφρασε τα βαθιά του συλλυπητήρια τονίζοντας ότι η οικογένειά του και η πυροσβεστική του οικογένεια είναι «απαρηγόρητη». Όπως σημείωσε, «τα φτωχά αυτά λόγια» « αποτελούν έναν ελάχιστο φόρο τιμής, αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης για την προσφορά σου στο Πυροσβεστικό Σώμα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, επικήδειο εκφώνησε από την πλευρά της οικογένειας, συγγενής του 44χρονου Ηλία Βαλατσού επισημαίνοντας ότι για τον εκλιπόντα το Πυροσβεστικό Σώμα δεν ήταν απλώς ένα επάγγελμα αλλά τρόπος ζωής, «η ίδια του η ζωή».

«Ξεκίνησες ως οικοδόμος, παλεύοντας με τη ζωή και τις δυσκολίες της, ώσπου μπήκε στη ζωή σου η Πυροσβεστική. Και τότε δεν βρήκες απλώς ένα επάγγελμα. Βρήκες την αποστολή σου. Έγινε το πάθος σου. Ο σκοπός σου. Η ίδια σου η ζωή. Για σένα το καθήκον δεν ήταν υποχρέωση. Ήταν υπόσχεση. Ήταν τρόπος ζωής. Δεν υπολόγιζες κινδύνους. Δεν περίμενες δεύτερη σκέψη. Όπου υπήρχε ανάγκη, όπου κινδύνευε ένας άνθρωπος, εσύ ήσουν εκεί. Πάντα. Από τους πρώτους. Έβαζες πάντα τη ζωή των άλλων πάνω από τη δική σου. Και αυτό έκανες μέχρι την τελευταία στιγμή. Έφυγες πάνω στο καθήκον, εκεί που ανήκει η καρδιά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στη ζωή του μεγαλώνοντας χωρίς τον πατέρα του αλλά έχοντας δίπλα του τη μητέρα του «που έγινε το στήριγμά του».

Μετά την εξόδιο ακολουθία και την ταφή, η θεία του 44χρονου, Ηλία Βαλατσού, αντιδήμαρχος Ερέτριας, Βούλα Αμερικάνου, σε δήλωσή της, απηύθυνε έκκληση προς όλους όσους είναι υπεύθυνοι «να φροντίσουν» τα Σώματα Ασφαλείας. «Θα παρακαλέσω όλους αυτούς που είναι υπεύθυνοι να φροντίσουν τα Σώματα. Να φροντίσουν να μην τους λείπει τίποτα να μην φεύγουν άδικα τα παιδιά μας. Ας δουν όλο αυτό το κακό που έχει γίνει κι ας μην ξαναγίνει, να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση και να είναι αυτά τα δύο παιδιά τα τελευταία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι χθες τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Λεύκη Καστοριάς η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε επίσης τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ